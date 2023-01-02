Робот Atlas компании Boston Dynamics учится взаимодействовать с окружающей средой и использовать подручные предметы
Роботу Atlas известной робототехнической компании Boston Dynamics в этом году исполняется десять лет. И в течение этих десяти лет мы с вами наблюдали, как этот 1.5-метровый, 89-килограммовый робот-андроид, приводимый в действие 28 гидравлическими приводами, обретал новые возможности и совершенствовал свои движения. А сейчас инженеры Boston Dynamics начали прививать роботу навыки взаимодействия с окружающей средой и использования подручных предметов для выполнения поставленной задачи.
На опубликованном недавно видеоролике разыгрывается достаточно простая сцена, робот Atlas должен доставить живому "коллеге" сумку с инструментами на импровизированной "стройплощадке". Для выполнения этого действия роботу необходимо взять доску и использовать ее в качестве "моста". Затем роботу необходимо поднять тяжелую сумку с инструментами, подняться на один уровень вверх и подбросить сумку еще на один уровень вверх.
Выполнив главную задачу, робот Atlas делает то, за что бы любого работника на реальной стройплощадке попросту уволили. Он сбрасывает вниз деревянный ящик, спрыгивает на него и совершает свой "коронный" прыжок с переворотом и поворотом на 540 градусов. Отметим, что согласно имеющейся информации, при совершении этого прыжка робот "использует всю мощность каждого сустава и привода". Другими словами, этот прыжок является техническим пределом возможностей робота.
Несмотря на относительную простоту всех действий, за их выполнением скрывается огромное количество кропотливой работы, проделанной специалистами Boston Dynamics, и второй видеоролик проливает свет на все это. Оказывается, что уже нет нужды программировать каждое отдельное движение каждой части тела робота, как это было ранее. Сейчас роботу ставятся лишь обобщенные задачи - взять доску и использовать ее в качестве моста, поднять сумку с инструментами, подняться на один уровень вверх, бросить сумку, опрокинуть ящик и совершить прыжок с переворотом.
Все остальное, включая определение местоположения, формы и ориентации предметов в окружающей среде, робот выполняет самостоятельно, используя камеры, лазерный сканнер и другие датчики.
Более того, достаточно много усилий специалистов Boston Dynamics было потрачено на то, чтобы снабдить робота возможностями делать то, что люди делают автоматически на подсознательном уровне. Рассмотрим, к примеру, очень простую для человека задачу подъема сумки с инструментами. Atlas находит лежащую на полу сумку, и пока он к ней подходит, он выстраивает модель дальнейших действий. При этом он самостоятельно в процессе выполнения действий находит ответы на следующие вопросы: Сколько весит сумка? Где ее центр тяжести? В каком месте лучше всего произвести захват сумки? Под каким углом должны располагаться руки и захваты? Как подготовить свое тело к подъему сумки? Как удерживать сумку во время движения и перед броском?
Эта куча вопросов является демонстрацией огромной сложности череды задач, которые должен решать робот Atlas для того, чтобы распознавать предметы, взаимодействовать с ними, ставить себе вторичные цели, двигаться и избегать препятствий в хаотичной окружающей среде, выполняя не очень точно и подробно сформулированные задания от боссов-людей.
Руководство компании Boston Dynamics, которая сейчас является собственностью корейской мегакорпорации Hyundai, признает, что робот Atlas еще далек от совершенства и от возможности его практического использования в качестве какого-нибудь работника. И лишь большие финансовые возможности компании Hyundai позволяют продолжать сейчас их кропотливую, инновационную и очень интересную работу, результаты которой, наверняка, будут использованы в робототехнике следующих поколений.