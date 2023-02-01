ReachBot - робот, использующий несколько измерительных рулеток для перемещений в стиле человека-паука

Всем известна такая вещь, как измерительная рулетка. Однако, некоторые умельцы и просто предприимчивые люди изобрели массу способов использования рулетки, помимо основного назначения - измерения расстояния между двумя точками. И в этом легко можно убедиться, подав соответствующий запрос какой-нибудь из поисковых интернет-систем. Недавно инженеры из Стэнфордского университета придумали еще один способ использования рулетки для обеспечения передвижений робота в сложной окружающей среде, используя в своих интересах элементы этой среды.ReachBot - это исследовательский проект, воплощаемый в жизнь специалистами лабораторий Biomimetics & Dexterous Manipulation Laboratory и Autonomous Systems Lab Стэнфордского университета, и специалистами НАСА. Исследователи надеются, что разрабатываемый ими новый принцип передвижения позволит роботам уверенно действовать в условиях сложной окружающей среды, к примеру, в подземных пещерах, легко преодолевать препятствия и не застревать, подобно роботам других конструкций.Идея, реализованная в рамках проекта ReachBot, уже далеко не нова. Вместо колес, гусениц или пропеллеров робот должен использовать несколько выдвижных или растягивающихся "конечностей" с захватами на конце. При помощи этих конечностей робот может зацепится за поверхность элементов окружающей среды и потянуть себя в выбранном направлении, примерно также, как человек-паук использует нити паутины для "полетов" в городе. И самым главным является то, что робот ReachBot должен все это делать полностью самостоятельно, ведь ближайший человек-оператор может находиться на удалении многих миллионов или миллиардов километров.Как можно убедиться, у специалистов Стэнфордского университета уже имеется ограниченно рабочий прототип робота ReachBot, который, тем не менее, демонстрирует возможность использования нового способа передвижения. Но, вместо использования каких-либо сложных выдвижных телескопических конечностей, в конструкции этого прототипа использованы четыре измерительных рулетки с электрическими приводами.На приведенном ниже видеоролике можно увидеть, как прототип ReachBot достаточно просто передвигается, используя рулетки и самодельные захваты, укрепленные на концах измерительной ленты. Более того, можно увидеть, как робот, закрепившись при помощи трех рулеток и захватов, использует четвертую "конечность" в качестве руки, которой он тянет достаточно увесистый камень, имитируя процесс сбора образцов. К слову, перемещая подобным образом камни, робот может сам выстроить себе дорогу для дальнейших перемещений, если рядом не имеется ничего более подходящего.Пока еще нет никакой информации касательно того, когда робот ReachBot будет готов к проведению исследований на других планетах. Да и используемые в нем рулетки не выглядят хорошим решением, всем известно, что лента даже самых лучших рулеток начинает провисать и изгибаться при выдвижении на длину более одного-двух метров. Поэтому робот ReachBot следующего поколения уже должен иметь что-то более прочное, универсальное и надежное.