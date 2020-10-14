Компания Boom Supersonic представляет XB-1, прототип авиалайнера, способного преодолевать звуковой барьер
Относительно молодая авиационная компания Boom Supersonic представила вниманию общественности полностью законченный и собранный вариант самолета-демонстратора, который является прототипом сверхзвукового авиалайнера Overture в масштабе 1:3. Самолет-демонстратор, получивший название XB-1, начнет участвовать в испытательных полетах в начале следующего года и в некоторых из этих полетов небольшому самолету предстоит преодолевать звуковой барьер.
Компания Boom Supersonic является сейчас одной из многих авиационных компаний, работающих в направлении сверхзвуковых пассажирских авиационных полетов, которые должны обеспечить перемещение из Лондона в Нью-Йорк за 3.6 часа времени при ценнике на билет не более 5 тысяч американских долларов. Среди других компаний, работающих в данной области, находятся такие известные компании, как Virgin Galactic, Aerion и Spike Aerospace.
Представители компании Boom Supersonic впервые объявили о проекте Overture в 2016 году, тогда же был упомянут и демонстратор XB-1. Будущий авиалайнер сможет летать на скорости, на 10 процентов превышающей скорость известного все Конкорда, его крейсерская скорость будет составлять 2.2 Маха (2 700 км/ч). Согласно начальным планам, демонстратор XB-1 должен был преодолеть звуковой барьер после серии первых дозвуковых полетов в 2017 году. Но в этот процесс вмешались некоторые неблагоприятные факторы, и реализация проекта пошла с некоторым отставанием от графика.
Самолет XB-1 имеет фюзеляж, длиной 21.6 метра, оболочка которого изготовлена из сложного углеродного композита. Три двигателя General Electric J8-15 вырабатывают суммарно 5.44 тонны (12 000 фунтов) тяги, чего, по предварительным расчетам, будет достаточно для полетов на сверхзвуковых скоростях.
Однако, не все так "безоблачно" на горизонте проектов Overture и XB-1. Все дело в том, что полеты на сверхзвуковых скоростях с 1973 года запрещены над территорией Соединенных Штатов, исключая, конечно, территории военных полигонов и авиационных баз. В настоящее время американское Федеральное управление авиации (FAA) пересматривает нормы и критерии сертификации сверхзвуковых самолетов по уровню шума во время полета и во время преодоления звукового барьера. И руководство компании Boom Supersonic надеется, что им удастся в ближайшем будущем получить соответствующее разрешение на проведение испытаний.
"В 2021 году мы планируем начать летные испытания прототипа XB-1, который является важным этапом на пути реализации нашей главной цели - преодолением пассажирским авиалайнером звукового барьера при нулевом балансе выбросов углерода в окружающую среду" - рассказывает Блэйк Шолль (Blake Scholl), основатель и генеральный директор компании Boom Supersonic, - "Первый же реальный прототип полноразмерного авиалайнера Overture мы планируем создать, если не произойдет никаких неприятностей, не ранее 2025 года. И это, в свою очередь, станет большим шагом для технологии, призванной сделать более доступной любую точку земного шара".