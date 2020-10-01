Астрономы решили загадку, связанную с необычной галактикой на 99.99% состоящей из темной материи

Наше нынешнее понимание процессов формирования и развития галактик основано на присутствии вездесущей таинственной составляющей, получившей в свое время название темной материи
. Астрономам удалось измерить количество этой темной материи
в различных галактиках, обычно это количество в 10 - 300 раз превышает количество обычной видимой материи. Однако, несколько лет назад астрономами была обнаружена очень тусклая и рассеянная галактика Dragonfly 44
, количество заключенной в ее объеме темной материи превысило количество обычной материи в 10 тысяч раз. Это открытие заставило ученых приложить усилия для того, чтобы окончательно выяснить, является ли галактика Dragonfly 44 действительно аномальным объектом
, или что-то пошло не так в ходе наблюдений или анализа полученных данных? И теперь у ученых имеется ответ на этот вопрос.
Международная группа ученых провела ряд дополнительных наблюдений и нашла, что общее количество малых звездных шаровых скоплений вокруг галактики Dragonfly 44 намного меньше, и, значит, количество заключенной в этой галактике темной материи также меньше, чем считалось ранее. И этот факт говорит о том, что галактика Dragonfly 44 является самой обычной, а не какой-то аномальной и уникальной.
Напомним нашим читателям, что галактика Dragonfly 44 была обнаружена при глубоком изучении кластера Комы, который содержит в себе тысячи галактик. Эту галактику посчитали уникальной из-за того, что количество заключенной в ней темной материи, согласно расчетам, было практически эквивалентно количеству темной материи в Млечном Пути, приблизительно миллиарду солнечных масс. Однако, в галактике Dragonfly 44 содержится всего 100 миллионов звезд, в тысячу раз меньше, чем в Млечном Пути. И это, в свою очередь, указывает на то, что галактика Dragonfly 44 на 99.99% состоит из темной материи.
Однако, при таком большом количестве темной материи, в окрестностях галактики Dragonfly 44 было бы не протолкнуться от сформировавшихся там малых шаровых звездных скоплений. Но, как показали дополнительные наблюдения, количество таких скоплений равно всего 20, а не 80, как это должно быть согласно теории
. И это указывает на то, что соотношение количества темной к обычной материи в галактике находится на уровне около 300, что уже достаточно близко к "нормальному" диапазону.
Отметим, что астрономам уже давно известно, что количество шаровых скоплений вокруг галактики напрямую связанно с общей массой этой галактики. И если имеется возможность посчитать эти скоплений, это дает ученым данные о массе галактики, а дополнительные наблюдения и измерения позволяют вычислить количество темной и обычной материи.
"Однако у нас еще нет физического объяснения зависимости количества шаровых скоплений от массы галактики" - пишут исследователи, - "Это факт, установленный чисто экспериментальным путем, путем астрономических наблюдений. Вполне вероятно, что все это имеет отношение к начальному количеству космического газа, из которого сформировались и звезды галактики и звезды шаровидных скоплений. Поэтому сейчас и остается, пусть и самая малая "лазейка" к тому, что в районе галактики Dragonfly 44 в свое время произошло что-то экстраординарное, благодаря чему эта галактика сильно выделяется из общего ряда".