Исследовательский космический аппарат OSIRIS-REx успешно взял образец с поверхности астероида Bennu
Во вторник, 20 октября 2020 года, в 22:11 по времени Гринвичского меридиана, исследовательский космический аппарат OSIRIS-REx успешно справился с выполнением основной задачи его миссии - отбором образца пород с поверхности астероида Bennu, который находится сейчас на удалении порядка 330 миллионов километров от Земли. Космический аппарат успешно коснулся поверхности астероида, подобрал образец, весом 2 унции (57 грамм) и поместил его в контейнер, в котором образец будет позже доставлен на Землю.
Напомним нашим читателям, что аппарат OSIRIS-REx был запущен в космос при помощи ракеты Atlas с разгонным блоком Centaur, стартовавшей с площадки 41 (Space Launch Complex 41) космодрома на мысе Канаверал 8 сентября 2016 года. Четыре года аппарат добирался до астероида, после чего он произвел тщательное изучение его поверхности, по результатам которого было выбрано место для максимально безопасного отбора образца.
Радиосигналу, для того чтобы преодолеть расстояние в 330 миллионов километров, требуется около 18 минут времени. Поэтому все предварительные маневры и процедура Touch-And-Go (TAG) выполнялись в полностью автоматическом режиме под управлением бортового компьютера аппарата OSIRIS-REx, в который были предварительно загружены инструкции, составленные инженерами НАСА.
Во время подхода к поверхности астероида аппарат OSIRIS-REx привел автоматизированную "руку" TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) с дискообразным заборником проб в рабочее положение, а солнечные батареи аппарата были отведены назад во избежание их случайного контакта с поверхностью. В таком положении аппарат медленно спускался с нормальной безопасной орбиты в 770 метров к месту контакта, площадке, диаметром 8 метров, получившей название "Nightingale".
В момент максимального сближения заборник проб вошел в контакт с поверхностью астероида, который удерживался на протяжении 15 секунд. За это время сработал пиропатрон, заряженный сжатым азотом, который забросил в приемные бункеры образцы богатых углеродом пород с поверхности астероида. Эти образцы затем были помещены в контейнеры, которые заняли место для их дальнейшей транспортировки. Если окажется, что аппарату удалось взять недостаточное количество материала, то вторая попытка контакта с поверхностью астероида будет предпринята в январе 2021 года. После этого все контейнеры с образцами займут место в возвратной капсуле и, в марте 2021 года, аппарат OSIRIS-REx начнет процедуру возвращения на Землю.
Если все пройдет без особых проблем, то в сентябре 2023 года возвратная капсула отделиться от "материнского космического аппарата" и совершит управляемую посадку, которая должна закончиться на полигоне Test and Training Range в штате Юта. После этого доставленные из космоса образцы будут переданы в Центр космических полетов НАСА имени Джонсона, где они будут храниться до момента выдачи исследовательским группам.
Отметим, что миссия OSIRIS-REx является не первой, хотя и первой для США и НАСА, в ходе которой на Землю были доставлены образцы пород с других космических тел. Первые образцы с астероида Itokawa были доставлены в ноябре 2005 года автоматическим аппаратом Hayabusa японского космического агентства JAXA. Образцы со второго астероида, астероида Ryugu, уже были успешно взяты вторым японским аппаратом, Hayabusa2, и их возвращение на Землю ожидается 6 декабря 2020 года.