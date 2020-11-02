Уникальная туманность, внутри которой две звезды вращаются вокруг третьей

То, что вы видите немного выше, является снимком, сделанным телескопом Very Large Telescope (VLT), находящимся в Чили. И на этом снимке вы можете увидеть уникальное явление, которое еще никогда не наблюдалось ранее - планетарную туманность, внутри которой находится пара тесно взаимосвязанных гравитацией звезд, а вокруг них вращается еще одна, третья внешняя звезда.Интересен тот факт, что данная туманность, известная под названием NGC 246, которую еще называют туманностью Черепа или туманностью Пак-Мэна, из-за специфической формы ее газовых облаков, была открыта астрономами давным-давно, в 1785 году. И лишь спустя несколько столетий астрономам удалось обнаружить третью звезду в этой туманности.Две звезды, которые находятся внутри туманности, относятся к классу белой карликовой звезды и тусклой красной карликовой звезды, которая попросту не видна на данном снимке. Эти две звезды вращаются друг вокруг друга, а третья звезда вращается вокруг них на расстоянии, которое в 1900 раз превышает расстояние между Солнцем и Землей.Если говорить строгими научными терминами, то эта система классифицируется как иерархическая тройная звездная система. И, насколько известно, больше ни одна из более чем 1800 известных планетарных туманностей не может похвастаться наличием такого уникального "наполнения".Туманность NGC 246 находится в созвездии Кита (Cetus constellation), на удалении 1600 световых лет от Земли. Представленный выше снимок является новым снимком, сделанным в разных диапазонах длин волн света, красным светом светятся области газовых облаков, состоящих из водорода, а синим и голубым - из кислорода. Отметим, что данный снимок был сделан при помощи спектрографа FORS 2 (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph), который является частью оборудования телескопа VLT.И в заключение заметим, что этот и другие подобные снимки позволяют ученым-астрономам и астрофизикам обрести более глубокое понимание процессов зарождения новых звезд, их состава, строения и эволюции.