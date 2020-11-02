Астрономы зарегистрировали редчайший случай рождения магнетара при столкновении двух нейтронных звезд
Несколько месяцев назад ученые-астрономы зарегистрировали необычайно яркую вспышку гамма лучей, которая длилась всего половину секунды, но в этой половине секунды была сосредоточена энергия, эквивалентная энергии, вырабатываемой нашем Солнце за весь период жизни звезды, который составляет приблизительно 10 миллиардов лет. Событие, получившее название 200522A, произошло на удалении 5.47 миллиарда световых лет от Земли, яркость вспышки почти достигла уровня яркость вспышки от типичной сверхновой и в 1000 раз превзошла яркость вспышки от обычной новой звезды. Но самым интересным во всем этом является то, что данный катаклизм был порожден столкновением двух нейтронных звезд, и в результате этого образовалась не новая черная дыра, а нейтронная звезда с чрезвычайно сильным магнитным полем - магнетар.
Гама-вспышки - это один тип самых высокоэнергетических событий во Вселенной, источниками которых, в подавляющем большинстве случаев, являются обычные взрывы сверхновых. Длительность гамма-вспышек может колебаться от долей секунд до нескольких часов, и все вспышки, длительность которых укладывается в две секунды, называют короткими гамма-вспышками. До недавнего времени ученые считали, что такие короткие вспышки возникают в случаях столкновения нейтронных звезд с образование черной дыры или столкновения нейтронной звезды с уже существующей черной дырой. Но в любом из случаев, после такого события в космосе остается лишь одна черная дыра.
Но, 22 мая 2020 года обсерватория Swift Observatory первой зарегистрировала вспышку 200522A, после чего к наблюдениям подключились и другие астрономические инструменты - космический телескоп Hubble Space Telescope, телескопы Very Large Array (VLA) и Las Cumbres Observatory Global Telescope (LCOGT), обсерватория W.M. Keck Observatory.
Наблюдения за вспышкой 200522A производилось буквально во всем электромагнитном спектре от радиоволн до рентгена. При помощи телескопа Hubble было найдено, что вспышка не погасла сама собой в обычном для этого явления порядке. Место события продолжало излучать в инфракрасном диапазоне в 10 раз ярче, чем этого можно было ожидать. И некоторые особенности указали на то, что столкновение нейтронных звезд породило не черную дыру, как это обычно бывает, а магнитную нейтронную звезда - магнетар. При этом, магнитное поле нового магнетара, которое в тысячи раз сильнее магнитного поля обычной нейтронной звезды, вращается со скоростью тысяч оборотов в секунду. Это вращение поля извлекает энергию из вращения звезды и накачивает ею находящуюся рядом материю, заставляя ее светиться ярким светом в различных диапазонах.
Напомним нашим читателям, что нейтронные звезды - это остатки от взрывов сверхновых, которые имеют массу, равную или немного превосходящую массу Солнца, которая очень плотно упакована в звездное тело, диаметром всего в 15-20 километров. Когда две таких звезды сближаются и попадают в силки своих гравитационных ловушек, они начинают двигаться по спирали, которая заканчивается столкновением. В результате таких столкновений образуется масса тяжелых элементов, таких, как уран, мощная гамма-вспышка, которая оставляет послесвечение, в 1000 раз более яркое, чем свет новой звезды. Отсюда и произошло название такого явления - килонова.
Ученые надеются, что астрономические инструменты следующих поколений, такие, как телескоп James Webb Space Telescope, позволят им обнаружить подобные события еще в более далеких глубинах космоса. Кроме этого, новые инструменты будут способны сделать более качественный спектрографический анализ, что даст ученым возможность найти ответы на некоторые из фундаментальных вопросов.