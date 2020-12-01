Капсула японской миссии Hayabusa2 успешно вернула образцы пород астероида Рюгу на Землю

После обратного путешествия к Земле, на которое ушло чуть более года времени, японский космический аппарат миссии Hayabusa2
сбросил на Землю капсулу, в которой содержались образцы пород, отобранных на поверхности астероида Рюгу (Ryugu). В воскресенье, 6 декабря 2020 года, в 02:28 по токийскому времени, капсула прочертила огненную черту в небе над Австралией и спустилась на парашюте в районе военного полигона Woomera Test Range, где она через два часа была подобрана экипажем вертолета Японского космического агентства JAXA, ориентировавшимся по сигналам радиомаяка капсулы.
Отделение капсулы от основного аппарата миссии Hayabusa2 было проведено в субботу 5 декабря в 14:35 по токийскому времени. Успех процедуры отделения был подтвержден при помощи поступающих телеметрических данных и при помощи наземного радиолокатора. Подобранная экипажем вертолета капсула была доставлена в специальное помещение Quick Look Facility (QLF), расположенное неподалеку от командного центра полигона Woomera Ranger Operations Centre.
Напомним нашим читателям, что аппарат миссии Hayabusa2, которая обошлась в 278 миллионов американских долларов, был запущен 3 декабря 2014 года
при помощи ракеты H-IIA 202, стартовавшей с площадки Космического центра в Танегасиме. Ионным двигателям аппарата потребовалось три с половиной года, чтобы доставить аппарат в район астероида Рюгу
, где на поверхность астероида были опущены два миниатюрных исследовательских аппарата
и другие инструменты. И под занавес выполнения миссии аппарат Hayabusa2 вошел в контакт с поверхностью астероида
, отобрав при помощи дробилки и манипулятора два образца пород
.
Отметим, что полученные образцы астероидного материала являются уже вторыми подобными образцами, доставленными на Землю. Первые образцы были взяты на астероиде Itokawa и доставлены на Землю в 2010 году аппаратом Hayabusa
, предшественником аппарата Hayabusa2.
Доставленные образцы имеют огромную научную ценность. Учитывая, что большие астероиды, такие, как Рюгу, диаметр которого равен одному километру, практически не подвергаются внешнему влиянию и не изменяются в течение миллиардов лет, его материал практически не отличается от исконного материала, из которого в далеком прошлом сформировались все объекты Солнечной системы. И анализ полученных образцов позволит ученым узнать больше о происходивших в самые первые периоды существования нашей системы событиях и процессах.
В то время, как капсула с образцами отправилась на Землю, сам аппарат миссии Hayabusa2 вскоре займет стабильную орбиту вокруг Солнца. "Астероидная миссия" аппарата полностью закончена, но его оборудование находится в рабочем состоянии и в баках аппарата еще сохранился достаточный запас топлива - ксенона. Этот запас позволит аппарату выполнять маневры и принять участие в двух вторичных дополнительных миссиях, в сближении с астероидом (98943) 2001 CC21 в июле 2026 года и с астероидом 1998 KY26 в июле 2031 года.