Астрономы обнаружили странный радиосигнал, прибывший к нам от Проксимы Центавра

Ученые-астрономы обнаружили, что в районе ближайшей к нам звездной системы
происходит нечто странное. Этим странным явлением стал загадочный радиосигнал
, который прибыл к нам со стороны Проксимы Центавра (Proxima Centauri), красной карликовой звезды, расположенной на удалении всего 4.2 световых лет от Земли, но слишком малой и тусклой для того, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.
Сигнал был обнаружен учеными из Калифорнийского университета в Беркли в архивных данных, собранных еще в прошлом году. В данный момент времени у ученых не имеется ни одной причины и ни одного доказательства тому, что этот сигнал является каким-либо побочным следствием деятельности человека на Земле. И это, в свою очередь, открывает очень широкие возможности для полета фантазии ученых.
Зарегистрированный радиосигнал обладает целым рядом необычных свойств, которые заставили ученых подвергнуть его череде различных проверок. Одним из самых любопытных аспектов этого сигнала является его спектр, точнее, очень и очень узкая его часть на частоте 982 мегагерца. Этот диапазон практически не используется в области космической и другой связи и на данной частоте обычно наблюдается только "белый шум" фоновых помех естественного происхождения.
Вторым аспектом сигнала, несколько пересекающимся с первым аспектом, является то, что при помощи существующих даже самых современных радио-технологий невозможно сжать всю электромагнитную энергию сигнала такой мощности в столь узкую полосу спектра. Ученые подозревают, что в формировании такого необычного сигнала могут быть задействованы некоторые неизвестные пока экзотические явления из области плазменной физики.
Однако, оба необычных аспекта данного сигнала еще не позволяют четко идентифицировать его как сигнал естественного или искусственного происхождения. С теоретической точки зрения ученым сегодня известен один единственный источник технологического характера, способный произвести сигнал с подобными характеристиками.
И в заключение следует отметить, что данный сигнал, получивший название BLC1 (Breakthrough Listen Candidate 1), был обнаружен в ходе реализации проекта Breakthrough Listen Initiatives
, которые реализуется при поддержке российского миллиардера Юрия Мильнера. Целью данного проекта является использование свободного времени каждого радиотелескопа в мире для поиска доказательств существования технологически развитых внеземных цивилизаций
в необъятных глубинах Вселенной.