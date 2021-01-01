Найдена "необычная звезда", кардинально отличающаяся от всего, что доводилось видеть астрономам ранее

Космос - это то место, которое постоянно преподносит ученым новые неожиданности и сюрпризы. К такого рода неожиданностям можно смело отнести обнаруженную в 2019 году систему IRA 00500+6713, звезда которой не сформировалась традиционным путем, а возникла в результате разрушительного события - столкновения двух белых карликовых звезд. Такое столкновение и последующее объединение двух карликовых звезд обычно сопровождается мощным и ярким взрывом сверхновой, который ученые относят к классу 1a. Но в случае системы IRA 00500+6713 взрыв не был достаточно мощным для того, чтобы полностью разрушить все в близлежащем окружающем пространстве, из-за этого на месте взрыва образовался астрономический объект ранее неизвестного для ученых типа.Необычность объекта IRA 00500+6713 сразу привлекла внимание ученых. Объект состоит из сверхгорячей центральной звезды J005311, окруженной туманностью из горячего (несколько миллионов градусов) космического газа и теплой пыли. В составе звезды наблюдается достаточно большое количество кислорода и углерода, а скорость звездного ветра, вырабатываемого этой звездой, начинается с отметки 16 тысяч километров в секунду. Ученые отметили, что раньше никому не удавалось видеть объект, похожий на систему IRA 00500+6713, и это утверждение было подтверждено наблюдениями в инфракрасном диапазоне, в котором звезда J005311 светила слишком ярко для того, чтобы ее можно было спутать с карликовой звездой.После этого ученые провели наблюдения за системой IRA 00500+6713 в рентгеновском диапазоне при помощи космического телескопа XMM-Newton. Характерные спектральные линии в рентгене сразу указали на присутствие в системе большого количества еще одного элемента - неона. Так же, в меньших количествах, было зарегистрировано присутствие кремния и серы.Проведенное математическое моделирование указывает, что объект IRA 00500+6713 является результатом столкновения двух белых карликовых звезд. Более тяжелая карликовая звезда постепенно "перекачала" в себя материю от более легкого компаньона, что впоследствии вызвало взрыв сверхновой, слабый для того, чтобы полностью разрушить систему. Тем не менее, мощности этого взрыва хватило на то, чтобы разметать по космосу достаточно большое количество материи, что привело к формированию туманности. А сама звезда после взрыва превратилась в "необычную звезду", масса которой в 1.4 раза превышает массу Солнца, что является теоретическим верхним пределом массы для звезд типа белый карлик (карликовые звезды с большей массой после взрыва обычно схлопываются в черную дыру или взрываются, оставляют после себя нейтронную звезду).Ученые подозревают, что объекты, подобные IRA 00500+6713, должны встречаться в космосе достаточно часто. Но они очень долго и успешно уклонялись от обнаружения астрономами из-за большой скорости процессов и малого срока их существования. И действительно, согласно расчетам, звезда J005311 приблизительно через одну тысячу лет превратится в нейтронную звезду, что будет сопровождаться еще одним взрывом сверхновой.