Машины-монстры: Testbed 80 - самый большой в мире испытательный стенд для авиационных двигателей

Совсем недавно специалисты известной компании Rolls-Royce провели испытания очередного собранного на предприятии компании авиационного двигателя
. В этом факте не было бы ничего примечательного, если бы этот двигатель, Rolls-Royce Trent XWB, не был бы установлен на новом испытательном стенде Testbed 80, который является самым большим и самым "умным" испытательным стендом
в мире на сегодняшний день.
Разработка и сооружение стенда Testbed 80, который занимает площадь 7500 квадратных метров, велись на протяжении трех лет, на что была потрачена сумма в 90 миллионов фунтов стерлингов. И теперь этот стенд готов к испытаниям всех типов выпускаемых компанией двигателей, плюс перспективных двигателей следующего поколения серии UltraFan, которые существуют пока в виде первого демонстрационного образца, над которым еще ведутся работы.
"Стенд Testbed 80 будет в состоянии испытывать не только двигатели серии Trent XWB, который, кстати, является самым эффективным авиационным двигателем на сегодняшний день, но и двигатели следующих поколений" - пишут представители компании в пресс-релизе, - "Процедура официального открытия нового стенда будет проведена в ближайшие несколько месяцев, после чего, мы надеемся, он поможет нам сделать авиацию более эффективной и более безопасной с экологической точки зрения".
Согласно имеющейся информации, испытательный стенд Testbed 80 позволяет контролировать в режиме реального времени более 10 тысяч различных параметров. "Паутина" датчиков, опутывающая испытуемый двигатель, даже позволяет обнаруживать крошечные вибрации, частотой до 200 тысяч колебаний в секунду. В состав испытательного стенда входит достаточно мощная рентгеновская установка, которая позволяет заглянуть в недра двигателя прямо во время работы, производя съемку со скоростью 30 кадров в секунду. Представители компании Rolls-Royce сообщают, что это единственная установка в мире, которая позволяет производить рентгенографию во время работы двигателя.
Кроме проведения испытаний двигателей, испытательный стенд Testbed 80 будет задействован в исследования программы Sustainable Aviation Fuels (SAFs). Целью этой программы является поиск синтетических аналогов традиционного авиационного топлива, полученного путем прямой нефтеперегонки. Отметим, что некоторые типы SAF-топлива уже прошли сертификацию и используются для питания серийных двигателей. Баки стенда могут вместить до 140 тысяч литров топлива разных типов, включая SAF-топливо, а процедура их смешивания в различных пропорциях будет производиться непосредственно перед подачей топливной смеси в двигатель.Машины-монстры
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