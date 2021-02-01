Космический телескоп TESS обнаружил редчайший случай - звездную систему с шестью звездами

Не так давно космический телескоп TESS
обнаружил далекую звездную систему, существование которой с точки зрения всех канонов астрофизики является весьма и весьма маловероятным. Рассматриваемая система получила название TIC 168789840 (TYC 7037-89-1), она находится на удалении 1900 световых лет от нас, и в ее состав входят три пары звезд, каждая из которых вращается вокруг своего собственного центра масс. Тройка двойных звезд системы TIC 168789840 связана между собой общими гравитационными узами и все это вращается вокруг единого центра, что позволяет классифицировать TIC 168789840 как единую звездную систему.
Отметим, что телескоп TESS
уже успел обнаружить достаточно большое количество систем, в состав которых входит три и четыре звезды. Но случай с системой TIC 168789840 является своего рода рекордом, как по количеству звезд в системе, так и по сложности динамики движения в ней. Отметим, что пристальное внимание ученым система TIC 168789840 привлекла к себе неожиданным усилением и ослаблением свечения системы, которое, как казалось с первого раза, не подчиняется никаким законам.
Ученые уже смогли определить, что если речь идет о системах с четырьмя и большим количеством звезд, то количество звезд невозможно точно установить только при помощи одного фотометрического метода. Более того, вероятность формирования подобных систем весьма и весьма низка, тем не менее, несмотря на такую редкость, на текущий момент времени ученым удалось обнаружить уже несколько систем с шестью звездами.
Ученые до сих пор пытаются установить точные параметры звезд, входящих в состав системы TIC 168789840, однако этому мешает несовершенство алгоритмов идентификации звезд, не рассчитанных на такие сложные случаи. Сложность случая заключается в том, что две двойных звезды системы находятся достаточно близко друг к другу настолько, что они как бы формируют отдельную систему с четырьмя звездами.
Также на данный момент у ученых отсутствуют какие-либо подтверждения существования экзопланет в подсистеме с четырьмя звездами системы TIC 168789840. С точки зрения динамики движения, любая появившаяся там планета через какое-то время будет перехвачена гравитацией другой звезды, что выбросит ее за пределы системы как шарик, пущенный из рогатки.
Третья пара звезд системы TIC 168789840 находится на значительном удалении от других, она совершает один оборот вокруг условного центра системы за 2 тысячи земных лет. Динамика движения этой пары более "спокойная" и возле этих звезд вполне могут находиться и благополучно существовать планеты разного класса.
В настоящее время ученым-астрономам абсолютно неизвестно, как формируются системы с шестью звездами, а сам факт существования таких систем относится к разряду парадоксальных случаев. Тем не менее, ученые не теряют надежды на то, что дальнейшие наблюдения за столь редкими явлениями позволят им в будущем найти ответы если не на все связанные с этим вопросы, то хоть на большую их часть.