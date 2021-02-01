Космический телескоп Hubble в поисках редкого вида черных дыр нашел нечто, более примечательное
Буквально на днях представители американского космического агентства НАСА опубликовали информацию о весьма необычном феномене, обнаруженном на бескрайних просторах Вселенной при помощи космического телескопа Hubble. Ученые-астрономы из Парижского института Астрофизики (Paris Institute of Astrophysics, IAP) использовали космический телескоп для изучения шаровидного скопления (кластера) NGC 6397, в недрах которого они надеялись найти редкую черную дыру с массой, находящейся в промежуточном диапазоне. Но им удалось найти там нечто, более экстраординарное и примечательное.
Отметим, что такие кластеры, как NGC 6397, являются чрезвычайно плотными скоплениями, состоящими из не менее плотно "упакованных" звездных систем. А кластер NGC 6397 еще больше выделяется тем, что он находится на удалении всего 7800 световых лет от Земли и является самым близким к нам подобным скоплением.
Как уже упоминалось выше, астрономы искали черную дыру с промежуточной массой. Такие черные дыры относятся к очень редкому классу и существуют пока только в теории, их масса намного меньше массы сверхмассивных черных дыр, располагающихся обычно в центральных областях больших галактик, и больше массы черных дыр, которые сопоставимы по этому показателю со средней звездой и которые остаются после взрывов сверхновых. На текущий момент астрономами было найдено лишь несколько претендентов на должность черных дыр с промежуточной массой и для подтверждения их существования требуется проведение дополнительных наблюдений.
Если бы астрономам удалось найти такую черную дыру в кластере NGC 6397, это стало бы весьма значимым открытием. Но, в своих исследованиях астрономам удалось обнаружить нечто, более экстраординарное. "Мы получили очень убедительные доказательства, указывающие на присутствие в скоплении NGC 6397 большого количества "невидимой массы", которая сконцентрирована я ядре шаровидного кластера" - пишут исследователи, - "Еще большее удивление вызвал тот факт, что вся эта масса не находится в одной точке, чего можно было ожидать в случае наличия там одной крупной черной дыры. Эта масса была распределена по объему, который составляет несколько процентов от общего объема скопления".
Дальнейший анализ траекторий движения звезд в скоплении, в котором были задействованы и данные, собранные за предыдущие года, показал, что эта "невидимая масса" на самом деле является группой малых черных дыр с массой, сопоставимой с массой звезды. "Мы использовали теорию эволюции звезд и пришли к заключению, что большая честь дополнительной массы, которую мы обнаружили, присутствует там в форме малых черных дыр" - пишут исследователи.
Несмотря на то, что астрономам так и не удалось найти промежуточную черную дыру в недрах скопления NGC 6397, им удалось сделать весьма захватывающее открытие. Ведь такое плотное скопление "звездных" черных дыр, находящееся в центре шаровидного кластера, было обнаружено впервые за всю историю астрономии.