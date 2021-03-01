Ученым впервые удалось изучить "плазменный ураган", бушевавший в верхних слоях земной атмосферы

Группа ученых впервые в истории науки обнаружила и получила возможность изучения настоящего "космического плазменного урагана", бушевавшего в верхних слоях земной атмосферы. "Шторм", состоящий из циркулирующих облаков плотной плазмы, по структуре очень похож на обычный ураган в более низких слоях атмосферы. Помимо всего прочего, еще одним отличием плазменного урагана от обычного является то, что вместо дождя он "поливал" Землю потоками свободных электронов."Космический шторм" происходил 20 августа 2014 года в ионосфере над Северным Полюсом. В момент пика размер этого шторма составлял 1000 километров, он состоял из нескольких спиральных "рукавов", вращавшихся в направлении против часовой стрелки. Ураган бушевал около восьми часов, после чего его сила пошла на убыль и он начал медленно рассеиваться.Как уже упоминалось чуть выше, процессы и структура этого плазменного шторма имели поразительное сходство с обычными ураганами, бушующими обычно в самых низких слоях атмосферы. Самая большая скорость "плазменных ветров" и электронов наблюдалась на краях спиральных рукавов, а в центре или "глазе" шторма наблюдалась более спокойная ситуация."До сих пор сам факт существования таких космических плазменных ураганов считался сомнительным" - пишут исследователи, - "Формирование обычных тропических штормов связано с огромными количествами энергии, а количество энергии для формирования космического шторма должно быть во много раз больше. И доставку этой энергии, как показали наши исследования, вполне может обеспечить солнечный ветер и потоки заряженных частиц, бомбардирующих атмосферу Земли".Несмотря на то, что само событие произошло более шести лет назад, факт был обнаружен только недавно группой ученых, анализирующих старые спутниковые данные. Эти данные были собраны в свое время четырьмя метеорологическими спутниками, находящимися во введении американского Министерства обороны, и они, эти данные, были использованы для составления трехмерной модели магнитосферы и верхней области атмосферы. Это, в свою очередь, дало возможность воссоздать пространственную структуру космического шторма, а данные с других спутников и метеорологических радаров лишь подтвердили результаты расчетов построенной модели.Интересен тот факт, что ураган произошел в тот период, когда интенсивность геомагнитной деятельности была минимальна. А на планетах с более слабым магнитным полем, чем у Земли, такие явления должны быть весьма частыми и распространенными. "Плазменные и магнитные поля могут возникать в любом месте во Вселенной, где есть планеты с атмосферой" - пишут исследователи, - "Это позволяет нам сделать вывод, что такие космические ураганы - это весьма распространенное явление".А с нашей точки зрения, с точки зрения земной человеческой цивилизации, знания и понимание механизмов возникновения и "работы" космических ураганов очень важно, так как эти ураганы, точнее их последствия, могут затронуть спутники, нарушить работу систем связи, как в космосе, так и на Земле, и даже вывести из строя чувствительную электронику.