Необычайно красивое изображение Млечного пути, создание которого заняло 12 лет
Взглянув на приведенное выше изображение, можно предположить, что оно является творением компьютерного художника, созданного изначально в цифровом виде, как и многие другие изображения астрономического плана, опубликованные на страницах нашего сайта. Однако, это изображение является реальным образом нашей галактики, галактики Млечного пути и создателем этого необычайно красивого снимка является финский астрофотограф Джей-Пи Мецавайнио (J-P Metsavainio). Полное изображение Млечного Пути имеет разрешение в 1.7 гигапикселя и выше вы видите только одну из его частей.
Полный вариант изображения Млечного Пути можно увидеть по этому адресу, и, поверьте, оно достойно вашего внимания. На создание этого снимка ушло около 12 лет времени, в течение которых Мецавайнио делал отдельные снимки маленьких частей одного большого участка ночного неба и компилировал их в одно изображение. Некоторые из этих снимков были опубликованы ранее и получили большую известность как независимые иллюстрации.
"Съемка некоторых объектов Млечного Пути потребовала большего времени выдержки из-за того, что они являются достаточно тусклыми по сравнению с другими объектами и их тяжело рассмотреть даже при помощи мощных астрономических инструментов" - рассказывает Джей-Пи Мецавайнио, - "К примеру, выдержка при съемке одного из остатков взрыва сверхновой составляла 60 часов. Такие большие выдержки, плюс съемки с различными светофильтрами позволили получить невероятные изображения таких астрономических объектов в Млечном Пути, как Калифорнийская туманность, туманность Пеликана, туманность Мастера и др".
Следует отметить, что невероятно впечатляющим является тот факт, что фотограф смог сделать такие невероятно подробные и качественные снимки при помощи оборудования, которое доступно для приобретения достаточно большому кругу людей.
На своем веб-сайте Джей-Пи Мецавайнио публикует отдельные изображения и промежуточные скомпилированные изображения, которые использовались для компиляции единственного большого снимка Млечного Пути. И этот единственный снимок Млечного Пути является настолько качественным и имеет столь высокую степень детализации, что его можно спутать со снимками, которые делаются обычно при помощи космического телескопа Хаббл и других серьезных астрономических инструментов.