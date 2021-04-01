Космический телескоп TESS выполнил свою основную задачу, обнаружив 2200 новых планет

Не так давно космический телескоп TESS
(Transiting Exoplanet Survey Satellite) успешно справился с выполнением своей основной задачи. С момента начала его миссии в 2018 году
, этот астрономический инструмент открыл более чем 2200 новых экзопланет
. При этом, в это количество вошли сотни каменистых относительно небольших планет, во многих чертах похожих на Землю
. Но, к сожалению, далеко не все эти планеты находятся в благоприятной для жизни зоне
.
Отметим, что согласно изначальным планам миссии TESS, космический телескоп за первые два года работы должен был обнаружить не менее 1600 планет.
Некоторые из планет, являющихся находками телескопа TESS, весьма необычны
. Каменистая планета TOI-700 d, к примеру, находится на удалении всего 100 световых лет от нас. Планета LHS 3844 b является "горячей суперземлей", орбита обращения которой вокруг звезда составляет всего 11 часов. TOI 1690 b - редчайший случай планеты, которой удалось "выжить" и остаться на орбите гигантской красной звезды, и, наконец, TOI 849 b - планета, бывшая газовым гигантом в далеком прошлом, но полностью потерявшая свою атмосферу.
К сожалению, пока еще нет никаких гарантий, что каждый кандидат на планету, обнаруженный телескопом TESS действительно является планетой. На нынешний момент времени из всего числа кандидатов были подтверждены лишь 120 планет. Но представители американского космического агентства НАСА очень рассчитывают в этом деле на астрономические инструменты следующего поколения, такие, как небезызвестный космический телескоп James Webb Space Telescope
. Возможностей этих инструментов должно хватить для более детального изучения каждого кандидата и никому еще неизвестно, сколько удивительных открытий могут принести и принесут нам эти исследования.