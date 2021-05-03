Самый большой в мире самолет вернулся в небо после двухлетнего перерыва
Два года назад самый большой в мире самолет Stratolaunch Roc впервые поднялся в небо и совершил свой первый испытательный полет. И недавно этот же самолет снова поднялся в воздух после двухлетнего перерыва, оторвавшись от взлетно-посадочной полосы космодрома Mojave Air and Space Port, он, согласно намеченному плану испытаний, совершил несколько маневров в воздухе и успешно приземлился на туже самую полосу.
Напомним нашим читателям, что самолет Stratolaunch имеет два фюзеляжа и размах крыльев в 117 метров, что больше размаха крыльев любого другого самолета, когда-либо поднимавшегося в небо. Спустя очень долгий период конструирования и строительства этого самолета, он впервые взлетел в воздух в апреле 2019 года и провел более двух часов в небе над пустыней Мохава.
Самолет Stratolaunch, получивший позже название Roc, что в переводе означает "птица Рух", изначально разрабатывался в качестве одной из частей системы быстрых космических запусков. В центральной части крыла самолета должна была крепиться ракета, которая, будучи запущена с летящего на большой высоте самолета, должна была доставлять свой груз на околоземную орбиту.
Однако, после смерти основателя компании Stratolaunch Пола Аллена, у компании появились новые владельцы, которые кардинально изменили направление ее деятельности. Сейчас самолет Stratolaunch Roc уже рассматривается в качестве носителя, который в будущем будет поднимать на высоту и запускать сверхзвуковые транспортные летательные аппараты многократного использования.
Такой сверхзвуковой летательный аппарат под название Talon-A был представлен общественности в апреле прошлого года. По сути, это достаточно обычный самолет, способный самостоятельно взлетать и садиться на полосу аэродрома. Но также он может быть запущен, будучи поднятым на большую высоту при помощи самолета Stratolaunch Roc. И пока летательный аппарат Talon-A планируется использовать как летающий испытательный стенд для авиационной электроники следующих поколений и другой подобной техники.
Именно возможность осуществления будущих запусков летательных аппаратов Talon-A и было целью второго испытательного полета самолета Stratolaunch Roc. Самолет, приводимый в движение шестью двигателями от Boeing 747, взлетел и совершил ряд маневров, включая низкий проход над взлетно-посадочной полосой. После этого самолет совершил посадку, плавно коснувшись поверхности полосы всеми его 28 колесами.
Естественно, что все происходящее снималось на видео и транслировалось через Интернет в прямом режиме. Запись этой трансляции представлена на видеоролике ниже, а собственно разгон, взлет и отрыв самолета от полосы начинается с момента около 43 минут.