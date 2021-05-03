Астрономы обнаружили звезды, состоящие из антивещества, скрывающиеся в недрах нашей галактики

Известно, что антиматерия
является странным "зеркальным" отражением обычной материи, с которым связан один из самых главных фундаментальных вопросов современной космологии. Этот вопрос связан с тем, что в пространстве Вселенной, доступной нам для обозрения и изучения, мы видим только обычную материю, хотя, согласно существующей теории, в момент Большого Взрыва во Вселенной образовалось одинаковое количество материи и антиматерии. Ранее учеными уже высказывались предположения о том, что некоторые обособленные космические объекты, такие, как звезды, могут состоять исключительно из антиматерии
, и недавно астрономам удалось зарегистрировать несколько сигналов, которые можно принять в качестве доказательства существования звезд из антиматерии. Более того, собранные данные позволили ученым вычислить приблизительное количество антизвезд, которые могут скрываться в недрах нашей галактики.
Антиматерия долгое время была одним из предметов научной фантастики, но в настоящее время это уже является реальностью, в мире имеется
несколько научных установок, вырабатывающих частицы антиматерии
различных типов. Проведенные исследования
показали, что антиматерия мало чем отличается
от обычной барионной материи за исключением противоположного электрического заряда. Однако, когда частицы антиматерии
сталкиваются с частицами материи, они взаимно уничтожаются, выплескивая энергию в виде квантов гамма-излучения.
Как уже упоминалось выше, сейчас мы не наблюдаем в окружающей нас Вселенной
каких-нибудь скоплений антиматерии, за исключением крошечных количеств, которые вырабатывают наши научные установки и которые получаются естественным путем при ударах молний
, при попадании космических лучей в земную атмосферу и при процессах, которые происходят в плазменных потоках от черных дыр и нейтронных звезд. Но с теоретической точки зрения нет никаких причин, которые могут воспрепятствовать формированию из антиматерии звезд, галактик и планет, на которых даже допускается возникновение жизни. При этом, звезды из антиматерии будут светить также, как и обычные звезды, и их очень трудно отличить от обычных звезд чисто по внешним признакам.
Однако, некоторые из антизвезд могут находиться в пространстве не полностью лишенной обычной материи. Естественно, что материя, притянутая гравитацией антизвезды, упадет на ее поверхность, что вызовет характерную вспышку гамма-лучей
от процесса аннигиляции.
И именно такие характерные гамма-вспышки стаи предметом поисков группы ученых, которые произвели анализ огромного массива данных, собранных за 10 лет работы космического гамма-телескопа Fermi Space Telescope. В этих данных было найдено 5787 источников гамма-лучей, параметры которых подходят к теоретическим параметрам антизвезд. Все эти гамма-вспышки прибывали из единственной точки в пространстве и сопровождались световыми вспышками, что характерно для процесса аннигиляции.
Из этих тысяч источников гамма-вспышек ученые выбрали 14 таких, которые удовлетворяют полностью всем критериям поисков. Но это еще не означает, что все они являются звездами из антиматерии, намного более вероятно, что данные источники являются какими-то сверхэкзотическими пульсарами или черными дырами. Однако, все еще остается небольшая вероятность того, что эти источники являются экзотическими антизвездами.
Ученые экстраполировали полученные данные и вычислили возможное соотношение количества антизвезд к количеству обычных звезд. Они получили данные, что на каждые 300 тысяч нормальных звезд приходится всего одна антизвезда, чего очень мало для ответа на озвученный в самом начале фундаментальный вопрос. Также есть предположение, что некоторое количество антизвезд может находиться в огромной области пространства с малой концентрацией материи, которая известна нам под термином ореол галактик.
Все вышесказанное является пока лишь очень интригующим предположением. И для того, чтобы это предположение или стало открытием, или было отвергнуто, как недостоверное, ученым придется провести множество дополнительных исследований и астрономических наблюдений.