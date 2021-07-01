 | Сегодня, 00:08 | Космос и Авиация

Moon Village - проект масштабного поселения на поверхности Луны

Moon Village


Архитекторы компании Skidmore, Owings & Merrill, работая совместно со специалистами Европейского космического агентства и учеными из Массачусетского технологического института, разработали проект под названием "Moon Village". Это масштабное поселение на поверхности Луны будет располагаться в районе Южного лунного полюса на валу кратера Шеклтон, такое местоположение выбрано из-за того, что это место в течение всего года получает почти непрерывный поток света, который станет главным источником энергии.

Moon Village #2


Изначально база Moon Village будет функционировать как научно-исследовательская станция. Но позже ее функциональность может быть расширена вплоть до охвата функций обеспечения постоянного присутствия людей на Луне и космического туризма. Район Южного полюса, как уже упоминалось выше, выбран в качестве местоположения базы совсем не случайно. Помимо практически вечного потока солнечного света, в этом районе имеются залежи воды в виде льда и присутствуют места с практически нетронутой временем поверхностью, исследования которой добавят множество новых знаний о раннем периоде истории Солнечной системы.

База Moon Village будет состоять из однотипных строений, имеющих модульную конструкцию. Каждое строение будет иметь жесткую раму и надувную внешнюю многослойную оболочку, выполняющую также функцию защиты людей от космической радиации. Элементы рамы изготовлены из прочных и легковесных титановых сплавов, а слои внешней оболочки изготавливаются из майларовой пленки с двухсторонним алюминиевым напылением. Пространство между слоями майлара будет заполняться полиуретановой пеной, что придаст конструкции строения дополнительную прочность.

Moon Village #3


Внутреннее пространство строения разделено на несколько уровней, соединенных вертикальными лестницами, перемещение по которым не должно стать проблемой с учетом низкой лунной гравитации. Каждый из уровней строения может выполнять свою функцию и использоваться в качестве лабораторий, рекреационных зон, залов для проведения собраний, гидропонных ферм и жилых помещений, разделенных на отдельные кубрики.

Выбор материалов для строительства зданий будущей лунной базы был сделан в пользу легковесных и компактных материалов из-за того, что все эти материалы потребуется доставлять с Земли на грузовых космических кораблях. С целью снижения затрат на строительство базы все остальные элементы инфраструктуры будут возведены с максимальным использованием стройматериалов, изготовленных на месте и лунных материалов, к примеру реголита.


Ключевые слова:
Moon Village, Проект, База, Поселение, Луна, Южный, Полюс, Кратер, Строение

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Европейское космическое агентство нацеливается на Луну, точнее на Южный пол ...
  • Космические планы Японии: Лунная база будет построена роботами для роботов ...
  • Роботы-строители подготовят поверхность для базы НАСА на Луне.
  • Первая лунная космическая база может быть построена с помощью трехмерного п ...
  • Китай публикует изображения предполагаемого места высадки на поверхность Лу ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009