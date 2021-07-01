Moon Village - проект масштабного поселения на поверхности Луны

Архитекторы компании Skidmore, Owings & Merrill, работая совместно со специалистами Европейского космического агентства и учеными из Массачусетского технологического института, разработали проект под названием "Moon Village". Это масштабное поселение на поверхности Луны будет располагаться в районе Южного лунного полюса на валу кратера Шеклтон, такое местоположение выбрано из-за того, что это место в течение всего года получает почти непрерывный поток света, который станет главным источником энергии.Изначально база Moon Village будет функционировать как научно-исследовательская станция. Но позже ее функциональность может быть расширена вплоть до охвата функций обеспечения постоянного присутствия людей на Луне и космического туризма. Район Южного полюса, как уже упоминалось выше, выбран в качестве местоположения базы совсем не случайно. Помимо практически вечного потока солнечного света, в этом районе имеются залежи воды в виде льда и присутствуют места с практически нетронутой временем поверхностью, исследования которой добавят множество новых знаний о раннем периоде истории Солнечной системы.База Moon Village будет состоять из однотипных строений, имеющих модульную конструкцию. Каждое строение будет иметь жесткую раму и надувную внешнюю многослойную оболочку, выполняющую также функцию защиты людей от космической радиации. Элементы рамы изготовлены из прочных и легковесных титановых сплавов, а слои внешней оболочки изготавливаются из майларовой пленки с двухсторонним алюминиевым напылением. Пространство между слоями майлара будет заполняться полиуретановой пеной, что придаст конструкции строения дополнительную прочность.Внутреннее пространство строения разделено на несколько уровней, соединенных вертикальными лестницами, перемещение по которым не должно стать проблемой с учетом низкой лунной гравитации. Каждый из уровней строения может выполнять свою функцию и использоваться в качестве лабораторий, рекреационных зон, залов для проведения собраний, гидропонных ферм и жилых помещений, разделенных на отдельные кубрики.Выбор материалов для строительства зданий будущей лунной базы был сделан в пользу легковесных и компактных материалов из-за того, что все эти материалы потребуется доставлять с Земли на грузовых космических кораблях. С целью снижения затрат на строительство базы все остальные элементы инфраструктуры будут возведены с максимальным использованием стройматериалов, изготовленных на месте и лунных материалов, к примеру реголита.