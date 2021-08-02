Астрономы обнаружили звездную систему, готовящуюся к сокрушительному взрыву сверхновой

Как правило, взрывы сверхновых
, одни из самых высокоэнергетических видов событий
во Вселенной, "проявляются" в ночном небе совершенно неожиданно. И лишь в редких случаях
ученым-астрономам удается обнаружить звезды или целые звездные системы, которые находятся в стадии активной подготовки к взрыву. "Контрольным признаком" этого является каплевидная форма
одной из звезд, а такую форму ей придает мощная гравитация ее компаньона.
В данном случае речь идет о звезде HD265435, расположенной на удалении 1500 световых лет от нас. Это горячая субкарликовая звезда является остатком от более крупной звезды, с которой были "содраны" все верхние слои, а ядро настолько горячо, что в его термоядерном горниле "плавится" гелий
. Но самым странным для астрономов является то, что звезда HD265435 не является сферической, она имеет удлиненную форму, напоминающую каплю.
Причиной искажения формы звезды HD265435 является ее компаньон, более тусклый, но более плотный. Обе этих звезды вращаются вокруг друг друга на очень близких орбитах, совершая один оборот на 100 минут. Такая конфигурация бинарной звездной системы указывает на неотвратимую гибель обеих звезд. В конце концов они сблизятся и сольются в одну звезду, что вызовет мощнейший взрыв сверхновой
, известный как сверхновые типа Ia.
Взрыв типа Ia происходит тогда, когда белая карликовая звезда
накапливает слишком много массы и теряет стабильность, в ее объеме начинают идти неконтролируемые термоядерные реакции, и она взрывается. В астрофизике есть так называемый предел Чандрасекара, предел массы, при превышении которого белая карликовая звезда должна взорваться. Этот предел равен 1.44 массы Солнца, масса же звезды, которая образуется после слияния в системе HD265435, составит 1.65 массы Солнца, и это говорит о неизбежности взрыва типа Ia.
Однако, астрономам-любителям еще слишком рано доставать свои телескопы и наводить их на систему HD265435. По прогнозам астрономов-профессионалов сокрушительные события начнут разворачиваться в этой системе не раньше, чем через 70 миллионов лет.