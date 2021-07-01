Самая маленькая белая карликовая звезда имеет массу в 1.3 массы Солнца при размере, сопоставимом с размером Луны

Ученые-астрономы обнаружили самую маленькую, но чрезвычайно массивную белую карликовую звезду
. По соотношению массы к размеру, эта звезда является абсолютным рекордсменом на сегодняшний день, при размере, сопоставимом с размером Луны, в этой звезде содержится материя, масса которой превышает массу материи, заключенной в Солнце. Эти параметры указывают на то, что данная звезда очень близка к теоретическому пределу, при превышении которого звезда теряет стабильность и становится источником чрезвычайно мощного космического взрыва
.
Когда звезды, имеющие массу, укладывающуюся в определенный диапазон, достигают конца своего жизненного цикла, они, как правило, превращаются сначала в красные гигантские звезды. Через время, растеряв значительную часть материи внешних слоев, эти звезды под воздействием сил собственной гравитации, схлопываются и превращаются в белые карликовые звезды
. Белые карликовые звезды имеют гораздо меньшие размеры, чем обычные звезды, но их масса сопоставима с массой обычных звезд.
И недавно, ученые-астрономы обнаружили белую карликовую звезду
, ZTF J1901+1458, которая стала абсолютным рекордсменом по двум упомянутым выше показателям. Ее размер составляет 4300 километров, а масса превышает массу Солнца в 1.35 раза. Для сравнения, большинство белых карликовых звезд обычно имеют массу от 0.5 до 0.7 солнечной массы, а их диаметр составляет приблизительно 12 тысяч километров, делая такие звезды приблизительно равными по размерам с Землей.
Астрономы считают, что столь массивная белая карликовая звезда могла образоваться
в результате слияния двух меньших звезд
. В пользу такого предположения говорит не только большая масса звезды ZTF J1901+1458, но и факт наличия у нее сильнейшего магнитного поля, которое приблизительно в миллиард раз превышает по силе магнитное поле Солнца. При этом, звезда ZTF J1901+1458 вращается достаточно быстро вокруг своей оси, для совершения одного полного оборота ей требуется всего семь минут.
Как мы уже упоминали выше, параметры звезды ZTF J1901+1458 очень близки к теоретическому пределу, который составляет 1.44 солнечной массы. При превышении этого предела умирающая звезда не схлопывается в белую карликовую звезду, а взрывается сверхновой
типа Ia. Кроме этого, астрономы предрекают звезде ZTF J1901+1458 очень странную дальнейшую судьбу. По их мнению, через некоторое время эта звезда может стать инициатором мощного катаклизма
, в результате которого она превратится в обычную нейтронную звезду, которая, как хорошо известно нашим постоянным читателям, является остатком от взрыва сверхновой.
"Это пока еще находится под большим сомнением, но возможно, что этот белый карлик является достаточно массивным и он имеет все шансы превратиться в нейтронную звезду" - пишут исследователи, - "Плотность материи в этой звезде столь велика, что в районе ядра звезды протоны могут захватывать электроны и образовывать нейтроны. Пока давление электронов уравновешивается силами гравитации звезды, но через некоторое время после потери достаточного количества электронов этот баланс нарушится и произойдет взрыв, после которого останется еще меньшая нейтронная звезда".
Если все вышесказанное является правдой, это означает, что во Вселенной имеется еще один путь формирования нейтронных звезд
, по которому "идут" звезды, масса которых лежит в рамках достаточно узкого диапазона. А дальнейшие наблюдения и изучение белой карликовой звезды ZTF J1901+1458 могут дать ученым подсказки и ответы на множество вопросов, возникших в результате открытия этой звезды.