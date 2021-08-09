Компания SpaceX построила самую высокую ракету за всю историю человечества

Инженеры известной космической компании SpaceX успешно произвели установку на ракету-носитель
Super Heavy второй ступени - космического корабля Starship SN20. В результате этой операции получилась конструкция, высотой 120 метров (394 футов), что выше ракеты эпохи программы Апполон Saturn V (362.9 фута) и выше будущей ракеты SLS в ее максимальной конфигурации Block 2 (365,1 фута). Другими словами, компании SpaceX удалось построить самую высокую в истории ракету, которой предназначено покинуть поверхность Земли и отправить свой груз в космическое пространство.
Ракета-носитель Super Heavy BN4 была установлена на стартовой площадке 3 августа, после установки на нее всех 29 реактивных двигателей Raptor. Верхняя и нижняя части ракеты имеют одинаковый диаметр (9 метров), а ее высота составляет 70 метров. Добавим к этому еще 50 метров космического корабля Starship, и получим грандиозную 120-метровую конструкцию, устремленную в небеса.
Руководство компании SpaceX планирует произвести запуск пары Super Heavy BN4 - Starship SN20 позже в этом году. Но точная дата запуска еще не установлена, что связано с необходимостью проведения дополнительных наземных испытаний, включая заправку топливом, герметизацию и статический запуск двигателей. Более того, у американского Федерального управления авиации имеется на руках не очень хороший для компании SpaceX экологический обзор предстоящей миссии, что означает ее "подвешенный в воздухе" статус в текущее время.
Но если компании SpaceX удастся пройти все бюрократические "подводные камни" и добиться разрешения запуска, то запуск миссии будет проходить по следующему сценарию - носитель Super Heavy BN4 будет работать в течение 169 секунд прежде, чем от него отделится вторая ступень - Starship SN20. После этого отработанная ракета-носитель упадет в Мексиканском заливе приблизительно в 30 километрах от места запуска. Космический корабль Starship, тем временем, включит свои двигатели, выйдет на околоземную орбиту на короткое время и совершит обратный вход в атмосферу. После спуска космический корабль приводнится в Тихом океане неподалеку от гавайского острова Кауаи.
После полного завершения сооружения, ракета-носитель Super Heavy BN4 станет самой мощной ракетой-носителем, способной к подъему на орбиту 150 тонн груза. Двигатели ракеты работают на смеси холодного жидкого метана и жидкого кислорода, совместная работа всех 29 двигателей во время старта способна обеспечить тягу, силой в 72 меганьютона.
Дальнейшие планы компании SpaceX заключаются в обеспечении автономного вертикального приземления
обоих компонентов системы запуска. Отметим, что 5 мая 2021 года компании уже удалось осуществить вертикальную посадку космического корабля Starship после череды неудачных попыток. Но данная миссия будет намного сложней, в ее ходе конструкция корабля будет подвергаться перегрузкам во время движения на скоростях около 25 Махов, и воздействию тепла в момент повторного входа в атмосферу планеты. Носитель Super Heavy, согласно планам, будет улавливаться и фиксироваться с помощью механизмов, установленных на специальной башни стартового и посадочного комплекса Orbital Launch Site (OLS), строительство которого уже ведется в настоящее время.
И в заключении следует отметить, что компания SpaceX предполагает использовать космические корабли Starship в качестве системы транспортировки людей и грузов на околоземную орбиту, на Луну и Марс
. В настоящее время компания имеет заключенный с НАСА контракт, в рамках которого пилотируемый вариант космического корабля станет основной единицей для реализации лунной программы НАСА под названием Artemis
.