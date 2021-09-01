Астрономы обнаружили экзопланету, относящуюся к редчайшему классу "сверхгорячий Юпитер"

Группа ученых-астрономов, работающая с данными, собираемыми космическим телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), обнаружила новую экзопланету, относящуюся к редчайшему классу "сверхгорячий Юпитер"
. Планеты этого класса во многом подобны самой большой планете Солнечной системы, все они вращаются на очень близком расстоянии от центральных звезд системы, совершая один оборот не более, чем за 10 суток. И, из-за такой близости к звездам, на поверхности сверхгорячих Юпитеров царят очень высокие температуры, благодаря чему этот класс планет и получил свое название.
Открытие новой экзопланенты было сделано во время наблюдений за яркой (V = 8.95) звездой TOI-1518. Температура на поверхности этой звезды почти в два раза выше, чем температура на поверхности Солнца, и равна 7300 K, а масса звезды в 1.79 раза превышает массу Солнца. Зарегистрированные периодичные изменения в яркости звезды TOI-1518 дали ученым в руки не только подтверждение факта существования там планеты, но и позволили вычислить некоторые ее параметры.
Диаметр планеты TOI-1518b приблизительно в 1.875 раза превышает диаметр Юпитера. Масса этой планеты пока еще не вычислена с достаточной точностью, но по предварительной оценке она составляет 2.3 массы Юпитера
. Планета совершает один оборот вокруг звезды за 1.9 суток, находясь на удалении от нее в 0.04 астрономических единицы (АЕ, расстояние от Земли до Солнца).
Полученные данные показали, что среднесуточная температура на поверхности планеты TOI-1518b составляет 2492 K, а температура на повернутой к звезде стороны может подниматься до отметки в 3237 K.
Произведя спектрографический анализ света звезды TOI-1518, прошедшего сквозь атмосферу планеты, астрономы обнаружили достаточно высокую концентрацию там железа. Этот факт делает планету TOI-1518b еще более экзотической, ведь только у очень малого процента известных "сверхгорячих Юпитеров" в атмосфере было обнаружено железо
и другие тяжелые элементы.