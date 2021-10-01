Адская экзопланета WASP-76b является еще более адской, чем считалось ранее

В 2016 году астрономам удалось открыть "адскую" экзопланету
, получившую название WASP-76b и относящуюся к классу "сверхгорячий Юпитер". Температура на дневной стороне этой планеты настолько высока, что с нее испаряется даже железо, а на ночной стороне это железо конденсируется и выпадает в виде капель металлического дождя. И недавно, новые данные, собранные международной группой исследователей, позволили определить, что планета WASP-76b является еще более горячей, чем это считалось ранее.
В упомянутую выше группу входили ученые-астрономы из Корнуэльского университета, университета Торонто, и университета Куинса в Белфасте. Используя инструмент Spectra, установленный на телескопе Gemini North на Гавайях, ученые обнаружили редкий набор спектральных линий в излучении, отраженном от металлизированной атмосферы планеты. И эти спектральные линии соответствуют спектру ионизированных атомов кальция.
Ученые считают, что наличие ионизированного кальция указывает на то, что условия на планете являются еще более экстремальными. В верхних слоях атмосферы дуют очень сильные ветры, а температура на поверхности намного выше, чем считалось ранее.
Во время предыдущих исследований планеты WASP-76b было установлено, что планета является заблокированной, т.е. она всегда повернута к звезде одной стороной. Средняя температура на ее дневной стороне составляет прядка 2 400 градусов Цельсия, а на ночной стороне - порядка 1 500. Звезда, вокруг которой вращается планета WASP-76b, относится к классу F и является более горячей, чем наше Солнце. Это, в свою очередь, позволило ученым отфильтровать свет звезды и произвести спектральный анализ света, прошедшего сквозь атмосферу.
И в заключении мы отметим, что планета WASP-76b находится на удалении 640 световых лет от Земли. Эта планета обращается вокруг звезды за 1.8 земных суток. И дальнейшие наблюдения за этой планетой позволят ученым узнать более точное значение температуры на поверхности и другие особенности ее "адской" окружающей среды.