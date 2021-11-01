Согласно новой теории, собственно темная материя является катализатором превращения обычной материи в темную

Международная группа ученых-физиков предложила весьма необычное дополнение к существующей теории
о темной материи
. Работа этой группы была опубликована в журнале Physical Review Letters, и в ней описывается то, что темная материя является преобразованной обычной материей, а скопления темной материи
могут выступать в качестве своего рода катализаторов, ускоряющих преобразование частиц обычной материи
в частицы темной материи
.
Напомним нашим читателям, что существование темной материи было предложено в свое время учеными в качестве объяснения некоторых нестыковок
, наблюдаемых при различных астрофизических явлениях. Одной из таких нестыковок являются силы гравитации галактик и галактических скоплений, которые слишком велики и не могут быть объяснены с точки зрения количества обычной видимой материи, заключенной в этих астрономических объектах.
После принятия научным сообществом теории о темной матери
и, возник ряд других вопросов, на которые ученые продолжают искать ответы. И одним из таких вопросов является вопрос о первоначальном источнике темной материи и о процессах, позволивших темной материи накопиться в нынешней Вселенной в достаточно большом количестве.
Физики-теоретики считают, что первоначально темная материя возникла в результате сложных процессов в среде так называемой "тепловой ванны", в объеме исконной плазмы, состоящей из обычной материи. Однако, количество темной материи, порожденной таким способом, должно быть малым и оно совершенно не соответствует ситуации, наблюдаемой сегодня в глубинах Вселенной.
И тут вступает в действие упомянутое выше дополнение к теории
, согласно которому частицы темной материи являются катализатором, способствующим превращению в темную материю других частиц обычной материи, которые в свою очередь также начинают способствовать дальнейшим превращениям.
Такой процесс должен иметь лавинообразный характер, и единственным, что мешает быстрому переходу абсолютно всей обычной материи на "темную сторону", является ускоряющееся расширение Вселенной. Расширение Вселенной значительно уменьшает вероятность столкновения частиц темной и обычной материи, что замедляет процесс преобразования и делает общее количество темной материи практически неизменным.
Ученым уже удалось построить теоретическую математическую модель, данные которой находятся достаточно близко от данных о количестве темной материи, полученных путем наблюдений за глубинами Вселенной. Более того, ученые считают, что данная теория может быть проверена экспериментально, если она верна, то в картине космического радиационного фонового излучения должен быть заключен характерный "отпечаток", и теперь ученым остается лишь попытаться найти его.