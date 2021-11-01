Признаки существования неуловимой девятой планеты были найдены в астрономических данных более чем десятилетней давности

Ученые-астрономы уже достаточно давно подозревают
, что в состав нашей Солнечной системы может входить неизвестная нынче девятая планета
, вращающаяся вокруг Солнца на большом расстоянии, значительно превышающем расстояние орбиты Плутона. Однако, пока еще никому не удавалось не то, что бы наблюдать за Девятой Планетой
непосредственно, но и даже определить ее предполагаемое местоположение
.
Майкл Роуэн-Робинсон (Michael Rowan-Robinson), астроном из Имперского колледжа в Лондоне, недавно закончил проведение повторного анализа данных, собранных еще в 1983 году космическим аппаратом IRAS (Infrared Astronomical Satellite). Этот аппарат являлся космическим телескопом, работавшим в длинноволновом инфракрасном диапазоне, и в массиве собранных им за 10 месяцев данных были обнаружены три точечных источника инфракрасного излучения, которые по нескольким параметрам могут являться девятой планетой
.
Однако, Майкл Роуэн-Робинсон считает крайне маловероятным то, что найденные им точечные источники являются первыми случаями прямого обнаружения девятой планеты
. Но эти данные могут быть использованы сейчас для моделирования и определения приблизительного местоположения Планеты Девять в настоящее время.
Сбор данных, содержащих подсказки относительно того, где сейчас может находиться девятая планета, может позволить астрономам провести серию наблюдений при помощи самых совершенных из существующих астрономических инструментов, обнаружить эту неуловимую планету и закрыть раз и навсегда вопрос о ее существовании
.
Напомним нашим читателям, что в 2016 году была опубликована работа ученых-астрономов из Калифорнийского технологического института
, в которой было высказано предположение о возможности существования Планеты Девять
. В качестве доказательств
ученые приводили случаи обнаружения небольших объектов в поясе Койпера, орбиты движения
которых были искажены гравитационным влиянием какого-то большого космического объекта.
Характеристики искажений позволили ученым выдвинуть предположения, что если девятая планета существует, то ее масса должна превосходить массу Земли в 5-10 раз и она должна вращаться вокруг Солнца на удалении от 400 до 800 астрономических единиц (АЕ). Для сравнения, орбита Плутона удалена от Солнца на расстояние в 40 АЕ.
Причинами того, что факт существования Планеты Девять еще не был подтвержден до настоящего момента времени, является то, что планета находится очень далеко, она относительно невелика и ее поверхность отражает крайне малое количество солнечного света.
За 10 месяцев в 1983 году аппарат IRAS произвел обзор, который охватил 96 процентов от площади всего ночного неба. В этих данных Майкл Роуэн-Робинсон обнаружил три случая фиксации неизвестного движущегося космического объекта, датированные июнем, июлем и сентябрем 1983 года. К сожалению, говорить о том, что аппарат действительно увидел девятую планету, еще очень рано. Качество сделанных снимков никак нельзя назвать высоким в настоящее время, а во-вторых, снимки были сделаны в области низких галактических широт, где присутствует сильная засветка от волокнистых облаков космического газа, которые ярко светятся в длинноволновом инфракрасном диапазоне и создают помехи для съемки.
Но, если принять предположение о точности данных, собранных космическим аппаратом IRAS, то ученым придется пересмотреть некоторые данные о девятой планете. Согласно расчетам Майкла Роуэн-Робинсона, масса планеты в 3-5 раз превосходит массу Земли, а вращается она на удалении приблизительно 225 АЕ от Солнца. И эти данные, в свою очередь, дают нам хорошее направление для проведения как реальных поисков планеты, так и поисков в наборах данных, собранных другими астрономическими инструментами.