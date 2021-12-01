Телескоп VLT обнаружил планету, которой, согласно всем теориям, не должно существовать
Телескоп VLT (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO) в течение долгого времени используется для поисков и изучения различных космических объектов, таких, как экзопланеты, звезды, черные дыры и т.п. И недавно при помощи этого телескопа был получен снимок планеты, расположенной в бинарной звездной системе под названием b Centauri, которая, кстати, видна в небе невооруженным взглядом. Но самым интересным является тот факт, что система b Centauri является самой "горячей" и самой массивной звездной системой, в которой была обнаружена планета.
Планете b Centauri (AB) удалось "выжить" благодаря тому, что она вращается вокруг звезд на расстоянии, в 100 раз превышающем расстояние от Солнца до Юпитера. До последнего времени астрономы были уверены, что планеты не могут зарождаться и существовать возле звезд, таких же крупных и массивных, как звезды системы b Centauri, и обнаружение подобной планеты бросает вызов практически всем существующим связанным с этим теориям.
Звездная система b Centauri находится в созвездии Центавра на удалении 325 световых лет от Солнца. Одна из звезд этой бинарной системы по крайней мере в шесть раз более крупна и массивна, чем Солнце, что делает эту систему самой массивной из известных систем с планетами. Для справки, звезда следующей по порядку массивной системы с планетами, всего в три раза крупней, чем Солнце.
Как правило, у столь крупных звезд не бывает планет из-за того, что они весьма горячи и достаточно быстро испаряют своим световым, ультрафиолетовым и рентгеновским излучением всю материю в окружающем их пространстве. Наиболее горячей звездой системы b Centauri является звезда B-типа, температура поверхности которой в три раза превышает температуру поверхности Солнца.
Вокруг звезд B-типа образуется очень бурная и горячая окружающая среда, в которой весьма маловероятен нормальный ход процессов планетоообразования. Однако, находка планеты b Centauri (AB) говорит о том, что вероятность зарождения планеты в таких условиях все же больше нуля. Конечно, размышлять о существовании какой-либо жизни на этой планете даже и не приходится, вся ее поверхность постоянно подвергается воздействию чрезвычайно мощных потоков радиации от звезд системы.
Планета b Centauri (AB) по размерам приблизительно в десять раз превышает размеры Юпитера, что делает ее одной из самых крупных известных планет. Как уже упоминалось выше, она вращается вокруг звезд на удалении, превышающем в 100 раз расстояние от Солнца до Юпитера, что также является своего рода рекордом по ширине орбиты.
Планета b Centauri (AB) была обнаружена благодаря использованию инструмента SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research), установленного на телескопе VLT. Однако, это не первый случай, когда эта планета попадала в поле зрения земных телескопов. Ученые изучили архивные данные и нашли первый снимок планеты b Centauri (AB), сделанный более двух десятилетий назад 3.6-метровым телескопом Европейской южной обсерватории. Но в те времена объект b Centauri (AB) не был идентифицирован в качестве планеты.
Несмотря на ее открытие, планета b Centauri (AB) еще продолжает хранить множество тайн, главные из которых связаны с ее образованием в чрезвычайных условиях бинарной звездной системы. Астрономы надеются, что некоторые из этих тайн могут быть раскрыты при помощи улучшений возможностей телескопа VLT, модернизация которого уже запланирована, и при помощи нового телескопа Extremely Large Telescope (ELT), строительство которого ведется в чилийской пустыне на протяжении нескольких лет.