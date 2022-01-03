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Обнаружен регион Млечного Пути, демонстрирующий аномально низкую концентрацию железа

Место скопления C-19 в Млечном Пути


98.5 процентов от количества материи нашего Солнца приходятся на долю всего лишь двух легких химических элементов - водорода и гелия. Остальные 1.5 процента - это доля более тяжелых элементов, преимущественно углерода, кислорода и железа. Концентрация этих более тяжелых элементов в звезде носит название "показатель металлических свойств" и этот показатель варьируется от одного типа звезды к другому в достаточно широких пределах. И недавно ученые астрономы обнаружили регион в нашей галактике, галактике Млечного Пути, звезды в котором имеют аномально низкий металлический показатель. Концентрация тяжелых элементов в этих звездах в 2500 раз ниже их концентрации в Солнце и значительно ниже концентрации в любой другой известной на сегодняшний день звездной структуре во Вселенной.

Данное открытие было сделано международной группой ученых из университета Страсбурга, Парижской обсерватории и обсерватории Лазурного Берега в рамках проведения обзора Pristine. В данном обзоре были задействованы такие телескопы, как космическая обсерватория ЕКА Gaia, Canada-France-Hawaii Telescope и Gemini North telescope на Гавайях, и GTC telescope на Канарских островах.



Группа бедных металлом звезд формирует небольшое скопление C-19, являющееся частью Млечного Пути. Само по себе существование таких звезд уже совершенно не вписывается в наше текущее понимание и модели формирования звездных скоплений, которые исключают возможность существования структур, состоящих исключительно из звезд. Но положительным фактором во всем этом является то, что обнаружение скопления C-19 позволяет ученым взглянуть непосредственно на самые ранние этапы процессов звездообразования и эволюции звездных систем, ведь другие подобные "неметаллические" звезды и их скопления существовали лишь в очень далеком прошлом нашей Вселенной.

Ученым еще неизвестно, что же именно привело к возникновению в Млечном Пути такого необычного звездного кластера. На этот счет уже имеется несколько предположений, в том числе и предположение того, что звезды C-19 были "занесены" извне в нашу галактику какой-то из поглощенных ранее карликовых галактик. Также существует возможность, что звезды этого скопления родились уже в составе Млечного Пути, находясь в регионе с какими-то аномальными параметрами космической окружающей среды.

В будущем ученые планируют заняться более детальным изучением кластера C-19 и, возможно, им удастся найти ответы на озвученные выше и ряд других вопросов, возникших после обнаружения скопления.


Ключевые слова:
Млечный, Путь, Галактика, Скопление, Кластер, Звезда, C-19, Концентрация, Железо

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