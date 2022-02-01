Космический телескоп James Webb сделал первые "пристрелочные" снимки
Космический телескоп James Webb Space Telescope (JWST) вплотную приблизился к завершению первой фазы процесса юстировки (выравнивания) сегментов его основного зеркала. Используя камеру Near Infrared Camera (NIRCam), телескоп получил снимок, на котором присутствует 18 изображений одной и той же звезды, отраженных от каждого из 18 сегментов зеркала. Данный снимок теперь становится базой данных, используя которую специалисты начнут выравнивание зеркал так, что все 18 изображений звезды, в конце концов, сойдутся в одну точку.
Процесс съемки юстировочного изображения был начат 2 февраля этого года. Телескоп был сориентирован в направлении яркой изолированной звезды HD 84406 созвездия Большой Медведицы, и сделал 156 снимков, изменяя каждый раз немного свое положение. В результате, при помощи 10 датчиков камеры NIRCam было получено 1560 изображений, суммарный объем которых составил 54 гигабайта. Вся процедура заняла около 25 часов, однако определение положения звезды в каждом из сегментов зеркала было уже выполнено за первые 6 часов и 16 изменений положения телескопа. Затем вся эта "мозаика" полученных снимков была "сшита" в одно изображение, с разрешающей способностью более 2 миллиардов пикселей.
Обработка данных этого изображения уже дала инженерам в руки информацию о направлении и величине перемещения для выравнивания каждого сегмента зеркала. Естественно, процедура выравнивания будет производиться за несколько этапов, на каждом из которых будет делаться новый юстировочный снимок.
Камера NIRCam оборудована так называемыми датчиками фронта импульса, она является ключевым компонентом телескопа JWST. Настройка этой камеры полностью была выполнена еще на Земле, но сейчас эта камера работает при температуре, более высокой, чем ее номинальная рабочая температура, что привело к появлению некоторых артефактов на изображениях. Сейчас, параллельно с юстировкой сегментов зеркал телескопа, ведется процесс охлаждения компонентов до их рабочих температур, и постепенно изображения камеры NIRCam будут становиться все качественней, а количество артефактов будет снижаться до их полного исчезновения.
По мере ввода в эксплуатацию изображения, получаемые телескопом JWST, будут становиться все более четкими и более сложными за счет включения в них данных от трех других инструментов. Ожидается, что первые полноценные изображения, имеющие научную ценность, будут получены уже летом этого года, а до этого времени все инженеры и члены научной группы этой миссии будут проводить интенсивную подготовку телескопа и всех его четырех инструментов к полноценной работе.
И в заключении отметим, что помимо юстировочного снимка, телескоп JWST сделал своего рода "селфи", снимок, на котором видно все 18 сегментов его зеркала. Этот снимок был сделан при помощи специального дополнительного устройства камеры NIRCam, как раз и предназначенного для подобных вещей.