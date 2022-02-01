Обнаружена первая "блуждающая" черная дыра, двигающаяся в пространстве нашей галактики в полном одиночестве

Ученые-астрономы полагают, что им, наконец, удалось обнаружить первую в своем роде "блуждающую" черную дыру
-невидимку, скитающуюся по просторам нашей галактики
в полном одиночестве. Обнаружение этой черной дыры стало возможным лишь тогда, когда этот невидимый космический объект прошел между Землей и яркой звездой на дальнем плане, преломив свет от этой звезды силами своей чрезвычайно мощной гравитации.
Отметим, что уже достаточно давно астрономы наблюдают большое несоответствие между количеством известных черных дыр и их же количеством в соответствии с прогнозами современных космологических моделей. Но это несоответствие не вызывает ни у кого большого удивления, ведь черные дыры - это объекты, обнаружение которых является достаточно сложным делом. Многие из черных дыр обозначают свое присутствие яркими дисками окружающей их горячей материи, вспышками излучения различных типов и гравитационными волнами, генерируемыми при их столкновениях
. Но, по всей видимости, в глубинах космоса существует еще большее количество черных дыр, которые не производят вообще никаких эффектов и остаются полностью невидимыми для сторонних наблюдателей.
Однако, такие невидимые черные дыры все же оставляют одну единственную лазейку для их обнаружения, которая представляет собой известный нашим читателям эффект гравитационной линзы. Поскольку черная дыра практически всегда движется в условиях наличия какого-нибудь фонового излучения или света, ее сила тяжести будет преломлять этот свет, что будет видимо так, словно по небу перемещается маленькая абсолютно прозрачная линза. И в течение нескольких лет астрономы занимались поисками таких вот движущихся гравитационных линз, присутствие которых невозможно объяснить с точки зрения наличия видимых космических объектов, таких, как звезды и галактики.
Еще в 2011 году была начата параллельная реализация двух независимых проектов - Microlensing Observations in Astrophysics (MOA) в Новой Зеландии и Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) в Чили. В течение прошедших лет ученые этих проектов изучали данные, собранные космическим телескопом Hubble и другими астрономическими инструментами с целью поиска звезд, яркость которых претерпевала изменения без видимых на то причин. Получив такие данные, ученые определили местоположение таких звезд и им, наконец, удалось отследить перемещение одной гравитационной линзы по ночному небу.
После этого ученые выполнили проверку того, что гравитационная линза была создана именно черной дырой, а не какой-нибудь старой звездой, находящейся на заключительном этапе ее жизненного цикла. Анализ данных показал, что объект не излучает никакого собственного света, а его масса превосходит массу Солнца в семь раз. Такая масса как раз соответствуем диапазону масс малых черных дыр, и она слишком велика для того, чтобы объект с такой массой являлся нейтронной звездой или белым карликом.
Также ученые смогли установить, что невидимая черная дыра движется со скоростью 45 километров в секунду и находится на удалении 5 тысяч световых лет от нас. Вполне вероятно, что в свое одиночное путешествие эта черная дыра отправилась, получив "пинок" от взрыва сверхновой звезды
, вместе с которой она когда-то находилась в составе одной звездной системы.
Ученые-астрономы утверждают, что данный случай является первым в истории астрономии однозначным обнаружением блуждающей черной дыры. И, благодаря полученным в ходе исследований данным и опыту, обнаружение других подобных "скитальцев" не заставит себя долго ждать, особенно с учетом появления новых астрономических инструментов
, обладающих широкими возможностями для этого.