Зонд Solar Orbiter сделал самый высококачественный в истории снимок солнечной короны

С момента запуска в феврале 2020 года, исследовательский космический аппарат Solar Orbiter
, при помощи своего богатого набора научных инструментов, занимался разгадкой некоторых тайн, связанных с нашим светилом. И не так давно, при помощи специализированной ультрафиолетовой камеры, зонд Solar Orbiter сделал самые высококачественные за всю историю астрономии снимки внешних слоев атмосферы, так называемой короны Солнца.
Снимок, имеющий невероятную разрешающую способность, был сделан, благодаря тому, что камера Extreme Ultraviolet Imager настроена специально на те длины волн, которые излучает корона Солнца, температура в среде которой может достигать миллиона градусов Цельсия.
Зонд Solar Orbiter в момент съемки, 7 марта этого года, находился на удалении 75 миллионов километров от Солнца. За четыре часа времени зонд сделал 25 отдельных снимков, из которых затем было синтезировано заключительное изображение. Разрешающая способность конечного изображения составляет более чем 83 миллионов пикселей (9 148 x 9 112 пикселей), что приблизительно в 10 раз больше разрешающей способности стандарта 4К.
В тоже самое время был задействован и инструмент Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE), который способен выделять из общего потока света свет с длинами волн, соответствующим спектральным линиям атомов различных химических элементов. Это позволяет данному инструменту заглянуть вглубь Солнца ниже короны, в слой, называемый хромосферой, и измерить его температуру.
На последнем из приведенных здесь снимков видно свечение Солнца в длинах волн различных элементов. Фиолетовый цвет соответствует излучению водорода при 10 тысячах градусов, синий - это свечение углерода при 32 тысячах градусов, зеленый - кислород при 320 тысячах градусов и желтый - неон при 630 тысячах градусов. Такие данные помогут ученым понять особенности распределения температуры в верхних слоях Солнца и найти ответ на вопрос, почему температура в короне намного выше, чем температура поверхности, которая составляет всего 5 тысяч градусов.
А полный вариант изображения короны Солнца в максимальной разрешающей способности можно посмотреть, обратившись по этому адресу
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