 | Вчера, 06:03 | Космос и Авиация

Зонд Solar Parker Probe впервые "коснулся Солнца", пройдя сквозь верхние слои его атмосферы

Зонд Solar Parker Probe


Зонд Solar Parker Probe был запущен в августе 2018 года с целью для изучения Солнца и происходящих в нем процессов, в частности формирования солнечных ветров. И вот лишь недавно этот космический аппарат произвел первое в истории "касание", пройдя через верхнюю часть атмосферы, называемой солнечной короной. Это, в свою очередь, позволило аппарату собрать массу информации о субатомных частицах и магнитных полях в этой области, открывая новую главу в разделе наук о Солнце и нашего понимания того, как в свое время формировалась Солнечная система.

Изучение солнечных ветров в течение долгого времени оставалось единственным способом изучения того, как тепловая и другие виды энергии проходят через верхние слои и сквозь солнечную атмосферу. В пределах атмосферы эти ветра ускоряются от дозвуковых до сверхзвуковых скоростей, и знание того, какие в точности процессы принимают в этом участие, может рассказать нам многое о самом Солнце и о множестве других заезд во Вселенной.

Детали миссии Solar Parker Probe


Напомним нашим читателям, что во время его путешествия к Солнцу, зонд Solar Parker Probe установил множество новых рекордов. Разогнавшись до скорости 586 864 километра в час, он стал самым быстрым космическим аппаратом в истории. Это произошло в прошлом месяце во время совершения 10-го витка вокруг Солнца из 24 запланированных. Каждый виток приводит аппарат все ближе и ближе к поверхности Солнца, и в конце концов аппарат пройдет на удалении 6.1 миллиона километров от поверхности нашей звезды.

Во время первого контакта с солнечной атмосферой зонд сразу же столкнулся с особенностями, называемыми псевдопотоками (pseudostreamers), которые являются крупными образованиями, хорошо видимыми во время солнечных затмений. Условия в этих псевдопотоках весьма напоминают так называемый "глаз урагана", относительно спокойную область с медленными потоками частиц, сформированными магнитными полями.

Псевдопотоки


Вторым значимым результатом первого рандеву зонда Solar Parker Probe с Солнцем, является получение более подробной информации о необычных зигзагообразных структур в солнечных потоках, называемых петлями. Как показывали результаты этой миссии еще в 2019 году, при приближении к поверхности Солнца количество петель увеличивается, при этом уменьшаются их размеры. Однако, как и за счет чего эти петли начинают формироваться, остается неизвестным и по сегодняшний день, но к счастью зонду удалось запечатлеть одну из точек формирования петли, расположенную неподалеку от видимой границы поверхности, называемой фотосферой.

Уже сейчас ученые обнаружили, что петли появляются в точках так называемых магнитных труб, которые выходят из глубин фотосферы. Так же есть подозрения, что именно точки выхода магнитных труб являются точками формирования быстрых солнечных ветров, которые разгоняются магнитным полем.



И в заключение следует отметить, что первый контакт Solar Parker Probe с солнечной атмосферой сразу же принес на удивление много полезной научной информации. Ученые надеются, что во время следующих контактов, которые будут более продолжительными и более "близкими", им удастся получить еще большее количество информации, которая позволит им узнать точные параметры процессов формирования петель и найти ответ на вопрос, почему корона, температура в которой может достигать миллионов градусов, нагрета больше, чем лежащая ниже ее поверхность Солнца?


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