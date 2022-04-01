На удалении пяти миллиардов световых лет обнаружен самый мощный на сегодняшний день "галактический космический лазер"

Ученые-астрономы, работающие с телескопом MeerKAT
, расположенным в Южной Африке
, обнаружили в глубинах пространства мощнейший лазер естественного происхождения, лазер, испускающий направленные лучи когерентного радиоизлучения. Этот мегалазер, точнее мегамазер
, является самым отдаленным среди известных подобных явлений. Его и Землю разделяет расстояние в 5 миллиардов световых лет, т.е. его излучение, прежде чем попасть в антенны радиотелескопа, прошло по космическому пространству дистанцию в 58 тысяч миллиардов миллиардов (58 с 21 нулями) километров.
Согласно результатам проведенных наблюдений, мегамазер естественного происхождения образовался в процессе масштабного и сокрушительного столкновения двух галактик. "Когда сталкиваются две галактики, содержащийся в них космический газ перемешивается и уплотняется" - пишут исследователи, - "В некоторых случаях газ уплотняется достаточно сильно, а его облака принимают такую своеобразную форму, что он начинает излучать мощные узконаправленные лучи когерентного света или радиоизлучения".
Интересен тот факт, что мегамазер был обнаружен практически в первые часы самого первого периода работы телескопа MeerKAT, в рамках которого будет проведено порядка 3 тысяч часов наблюдений. "Нас впечатлило то, что уже в самую первую ночь наблюдений мы уже сделали рекордное открытие" - пишут исследователи, - "Это является наглядной демонстрацией возможностей нового телескопа".
Рекордный мегамазер получил название "Nkalakatha", что в переводе с зулусского означает "большой босс". "Это - первый мегамазер гидроксильного типа, который был обнаружен при помощи телескопа MeerKAT" - пишут исследователи, - "Более того, он является самым удаленным среди известных образований такого рода".
Ученые, обнаружившие мегамазер "Nkalakatha", используют телескоп MeerKAT для просмотра небольших участков неба на большую глубину. Это позволяет им измерять концентрацию атомарного водорода, содержащегося в галактиках в период от очень далекого прошлого практически по нынешнее время. Данные о мегамазерах гидроксильного типа и концентрации атомарного водорода позволят астрономам обрести лучшее понимание того, как со временем происходила эволюция Вселенной.
И в заключении следует отметить, что радиотелескоп MeerKAT является одной из составных частей, находящихся в Западной Австралии и Южной Африке, последующее объединение которых в единое целое позволит создать самый большой и совершенный радиотелескоп в мире
- Square Kilometre Array (SKA).