Новые астрономические наблюдения раскрывают секреты происхождения "странных радио-сфер"
Ученые-астрономы стали на один шаг ближе к разгадке одной космических тайн, известной под названием "странных радио-сфер" (Odd Radio Circle, ORC). Новые снимки, полученные при помощи радиотелескопа MeerKAT, являются самыми четкими и подробными снимками ORC-объекта, а их изучение позволит ученым сузить круг "подозреваемых" относительно природы происхождения этих загадочных явлений.
Как и для многих космических аномалий, название "странная радио-сфера" отражает саму суть этого явления. Они представляют собой круглые области пространства, из которых исходит радиоизлучение, при этом, данное явление пока еще не может быть объяснено с точки зрения известных космических объектов и других процессов. Кроме того, ORC-объекты являются большой редкостью, с момента обнаружения такого первого объекта в 2019 году, астрономам удалось найти и подтвердить в общей сложности пять подобных объектов.
Эти "призрачные" сферы с трудом поддаются обнаружению и изучению в силу ряда причин. Как уже упоминалось чуть выше, такие объекты крайне редки, они излучают достаточно слабое радиоизлучение и не поддаются обнаружению в оптическом, инфракрасном и рентгеновском диапазонах электромагнитного спектра. Поэтому, в самом начале, астрономы не могли точно определить их размеры и положение в космическом пространстве.
Но позже, по мере накопления информации, было установлено, что ORC-объекты имеют размеры приблизительно в один миллион световых лет, в 16 раз больше размера нашей галактики, галактики Млечного Пути. Большинство из них располагается в галактиках, имеющих в центре активные сверхмассивные черные дыры, что дает ученым некоторые намеки на происхождение этих объектов.
Не так давно ученые, используя радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке, сделали самые подробные и четкие снимки самого первого из обнаруженных ORC-объектов. На этих снимках ясно просматривается их достаточно сложная структура, содержащая несколько вложенных друг в друга сфер, излучение от которых имеет свою поляризацию и спектральный состав.
Получив значительный объем дополнительной информации, ученые сформировали три основные гипотезы касательно природы происхождения ORC-объектов. Во-первых, эти объекты могут быть следами произошедших в центральной области галактики мощных взрывов, вызванных слиянием двух сверхмассивных черных дыр, к примеру. Во-вторых, эти объекты могут представлять собой сферические выбросы заряженных высокоэнергетических частиц из центра галактики. Или же эти объекты являются своего рода ударными волнами, порожденными процессами формирования новых звезд.
Однако, для того, чтобы расставить окончательно все точки над "i", ученым потребуется собрать гораздо больший объем данных об этих экзотических объектов. Сейчас набор данных пополняется за счет наблюдений телескопов MeerKAT и ASKAP, а прорыв в этом направлении можно ожидать после 2027 года, когда в строй будет введен полностью завершенный радиотелескоп Square Kilometer Array (SKA).