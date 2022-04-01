Космический телескоп Hubble отмечает свой 32-й день рождения снимком группы, состоящей из пяти галактик
Проходящая неделя заключает в себе знаменательный день для всех, кто увлекается астрономией или просто любит рассматривать красивейшие снимки, сделанные где-то в глубинах космического пространства. Космический телескоп Hubble, "автор" большого количества таких снимков, отмечает свой 32-й "день рождения" в воскресенье, 24 апреля 2022 года. Именно 32 года прошло с момента запуска этого астрономического инструмента в космос в 1990 году. И для того, чтобы ознаменовать данное событие, члены научной группы опубликовали снимок редкого космического объекта, достаточно плотно "упакованной" группы, состоящей из пяти галактик.
Эта группа, имеющая название Hickson Compact Group (HCG) 40, настолько плотна, т.е. галактике в ней расположены так близко, что в течение следующего миллиарда лет все они непременно столкнутся и сольются в одну гигантскую галактику. В состав группы входит три типа галактик. Три из пяти - это спиральные галактики, подобные Млечному Пути, одна эллиптическая галактика и одна двояковыпуклая галактика, которая является промежуточным звеном между спиральной и эллиптической галактикой.
Группа HCG 40 является самой плотной из всех известных подобных групп, все ее пять галактик расположены в области пространства, всего в два раза превышающем размер звездного диска нашей галактики Млечного Пути. Обычно такие группы формируются в центральных областях скоплений галактик огромных размеров. Группа HCG 40 существует самостоятельно, она находится вдалеке от других галактик и скоплений, а ученые считают, что причиной образования группы является то, что все входящие в нее галактики содержат в себе большое количество темной материи.
Согласно некоторым предположениям, темная материя галактик группы HCG 40 уже сформировала своего рода единое облако. Наличие такого облака приводит к возникновению гравитационных сил, связывающих галактики и оказывающих сопротивление движению, из-за чего самые маленькие галактики уже начали замедляться.
Дальнейшее изучение группы HCG 40 и других подобных образований позволит ученым узнать нечто новое о процессах формирования и эволюции огромных галактики и о роли темной материи во всем этом.
И в заключении следует отметить, что группа HCG 40 была впервые открыта в 1960-х годах Полом Хиксоном (Paul Hickson), астрономом из университета Британской Колумбии, Ванкувер, Канада. "Глядя на эти замечательные снимки, я буквально теряю дар речи" - рассказывает Пол Хиксон, - "Ведь все, что я использовал в свое время, это большая пластиковая линейка и лупа, при помощи которой я просматривал отпечатки снимков, сделанных наземными телескопами".