Самый большой самолет в мире успешно прошел свое последнее летное испытание

Roc, самый большой самолет, когда-либо построенный людьми, в среду прошлой недели совершил пятый испытательный полет над пустыней Мохава. Этот полет является последним из серии, начатой три года назад
, и он показал, что компания Stratolaunch
полностью готова к проведению подъема в воздух и запуска гиперзвуковых летательных аппаратов, что будет производиться в рамках контракта, заключенного с американскими военными.
Самолет Roc находился в воздухе 4 часа и 58 минут, максимальная высота полета составляла 6 858 метров. Во время полета основное внимание было уделено проверке работы нового пускового пилона, устройства, длиной 4.3 метра, предназначенного для захвата, удержания и высвобождения гиперзвуковых летательных аппаратов, способных развивать скорость свыше 5 Махов. Первым аппаратом, который будет запущен с пилона, станет многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A.
Напомним нашим читателям, что компания Stratolaunch была организована Полом Алленом, одним из соучредителей компании Microsoft, который, к сожалению, умер еще за год до того, как самолет Roc впервые поднялся в воздух
. Изначальная цель проекта заключалась в возможности запуска ракет Pegasus XL компании Orbital ATK, которые предназначались для вывода грузов на околоземную орбиту. Нынешние владельцы компании Stratolaunch сменили приоритетное направление в сторону разработки и запусков гиперзвуковых летательных аппаратов.
В рамках нового направления компания сейчас разрабатывает большой гиперзвуковой летательный аппарат Talon-Z и "космический самолет" Black Ice, которые будут способны доставлять полезные грузы и, возможно, пассажиров в любую точку земного шара, и, вероятно, на низкую околоземную орбиту.
А в декабре прошлого года компания Stratolaunch подписала договор с Агентством противоракетной обороны Пентагона (Missile Defense Agency), согласно которому самолет Roc будет проводить запуски гиперзвуковых аппаратов, на которых военные будут проверять и оттачивать технологии противоракетной защиты.
"Успешный испытательный полет подтвердил качество и работоспособность нескольких важных улучшений самолета-перевозчика" - рассказывает Закари Кревор (Zachary Krevor), генеральный директор и президент компании Stratolaunch , - "Все проверки также прошел пусковой пилон, ключевой компонент нашей системы запуска. И позже в этом году мы начнем проводить первые тестовые пуски аппаратов Talon-A".