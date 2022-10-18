Телескоп James Webb запечатлел пару звезд, пускающих кольца в окружающее пространство
То, что вы видите на первом из приведенных снимков, является бинарной звездной системой WR 140, окруженной концентрическими кольцами пыли, создаваемыми гравитационным "танцем" двух звезд и выталкиваемым в космическое пространство потоками их мощного светового излучения. Наблюдения за системой WR 140 ведутся уже в течение 16 лет, ученые наблюдают за постепенным расширением колец вокруг нее, но до последнего времени им не было известно, что же именно приводит к формированию такого необычного явления. И лишь недавние наблюдения телескопа James Webb позволили дать точный ответ на этот вопрос.
Система WR 140 расположена на удалении 5600 световых лет от нас в направлении созвездия Лебедя, а ее необычный состав делает ее редкостью среди редкостей. Первой звездой системы является звезда Вольфа-Райе (Wolf-Rayet). Это редкий тип звезд, масса которых в десятки раз превышает массу Солнца, они в несколько раз горячее и светятся в несколько тысяч раз сильней Солнца. А второй звездой системы WR 140 является синяя супергигантская звезда также достаточно редкого О-типа.
Звезда Вольфа-Райе находится на завершающем этапе ее жизненного цикла, запасы водорода в ее недрах уже почти истощились, зато она богата азотом и углеродом. И сейчас звезда теряет свою массу весьма большими темпами. Звезда O-типа является одной из самых крупных звезд, известных астрономам. Она невероятно горяча и ярка, из-за чего продолжительность жизни таких звезд чрезвычайно коротка по космическим масштабам времени, всего несколько миллионов лет.
Обе звезды системы WR 140 генерируют мощные потоки звездных ветров, которые уносятся в космос со скоростью около 3 тысяч километров в секунду. Вращение этих звезд вокруг друг друга по эллиптической орбите производит столкновение потоков звездных ветров, формируя пылевую оболочку. Период обращения звезд составляет 7.94 земных года, и за это время создается новый слой пылевой оболочки.
Однако, на снимках видно нечто странное, форма этих пылевых оболочек вытянута в несколько сторон, чего не должно происходить при отсутствии каких либо дополнительных сил и воздействий. Для решения этой загадки была создана специальная математическая модель, которая показала, что ускорению расширения пылевых колец в определенных направлениях способствуют силы давления, создаваемые интенсивным излучением обоих звезд.
"На этом примере мы четко видим физику работы солнечного паруса" - пишут ученые, - "Но в данном случае в роли гигантского паруса выступает пыль оболочек, окружающих систему WR 140".