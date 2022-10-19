Зарегистрирован самый мощный за всю историю гамма-всплеск
Гамма-всплески (Gamma ray burst, GRB) занимают второе место в ряду самых высокоэнергетических космических явлений, который начинается с самого Большого Взрыва. И 9 октября этого года астрономам удалось зарегистрировать новый и необычайно мощный всплеск высокоэнергетического гамма-излучения, яркость и мощность которого в 18 раз превышает показатели предыдущего "рекордсмена".
Собственно событие, породившее гамма-всплеск GRB 221009A, произошло 1.9 миллиардов лет назад. Источник этого всплеска находится в области созвездия Стрелы (constellation Sagitta). Длился это всплеск более 10 часов, что делает его также самым длительным из известных, и что дало астрономам возможность изучить это явление со всей тщательностью.
Энергия гамма-всплесков обычно измеряется в гигаэлектронвольтах (ГэВ), которые соответствуют энергии гамма-фотонов, некоторые из всплесков имеют энергию на уровне 1 тераэлектронвольта (ТэВ). Но в случае всплеска GRB 221009A были зарегистрированы фотоны с рекордной энергией около 18 ТэВ, что стало первым за историю случаем регистрации энергии гамма-всплесков выше 10 ТэВ.
Измерения энергии фотонов всплеска GRB 221009A было проведено китайской обсерваторией LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory) и приведенные выше данные все еще требуют дополнительных подтверждений от других групп астрономов, также наблюдавших за этим событием.
Как уже упоминалось выше, относительная близость источника всплеска GRB 221009A позволила ученым выяснить множество подробностей и высказать предположение, что всплеск был порожден во время схлопывания крупной звезды в черную дыру на завершающем этапе ее жизненного цикла. Во время такого события в космос извергаются мощные потоки заряженных частиц, испускающие рентгеновское и гамма-излучение.
Несмотря на рекордную энергетику, всплеск GRB 221009A не представлял собой опасности для Земли. Он прошелся по достаточно удаленному от нас региону Млечного Пути, но если бы он был направлен точно на Землю, его излучение уничтожило бы все живое на нашей планете. К счастью, такие сверхвысокоэнергетические события крайне редки, астрономы прогнозируют частоту их появления раз в миллион лет, плюс шанс того, что всплеск будет направлен точно на Землю также весьма и весьма мал.