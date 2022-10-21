Телескоп James Webb показал нам недоступные ранее детали знаменитых "Столпов сотворения"
Вполне естественно, что новый космический телескоп James Webb не смог обойти своим вниманием одно из самых известных и культовых мест во Вселенной, знаменитые "Столпы сотворения" (Pillars of Creation), красивейшую туманность в форме руки, являющуюся частью туманности Орла. И недавно, при помощи камеры NIRCam (Near-Infrared Camera), телескоп James Webb сделал снимок "Столпов", на котором видны самые мельчайшие детали, невидимые на любых снимках, сделанных ранее.
"Столпы сотворения" представляют собой столбообразные скопления космического газа и пыли, длиной в световые годы, которые как бы являются пальцами кисти огромной "космической руки". Маленькие красные точки на краях "Столпов" являются совсем молодыми звездами, возраст которых исчисляется сотнями тысяч лет. А красно-коричневые регионы, напоминающие участки расплавленной лавы, представляют собой материю, разогретую и отправленную в космос самими процессами рождения новых звезд.
Как уже упоминалось выше, "Столпы" являются частью туманности Орла, облака пыли и газа, размером 70 на 55 световых лет, расположенного на удалении 6500 световых лет от нас. А общая длина самих "Столпов" составляет около 5 световых лет.
Туманность Орла была обнаружена еще в 1745 году, но "Столпы сотворения" получили широкую известность после того, как они были сняты во всем своем великолепии в 1995 году космическим телескопом Hubble Space Telescope. А в 2014 году этот телескоп обновил снимок, используя новые возможности, появившиеся у него после нескольких модернизаций. Но, сравнивая оба снимка, можно убедиться, насколько возможности телескопа James Webb превосходят возможности "старичка" Hubble.
"Столпы", видимые Хабблу, как коричневые и мутные образования, пылают яркими оранжевыми оттенками с точки зрения James Webb. Более того, в инфракрасном диапазоне становится видимым свечение водорода, которое окрашено, в данном случае синим, цветом. Так же "инфракрасный глаз" телескопа способен проникать вглубь скоплений газа и пыли, позволяя нам увидеть ранее неизвестные области, в которых идут интенсивные процессы формирования новых звезд.
Следует отметить, что угол наклона "Столпов" на снимке телескопа James Webb сильно отличается от угла на снимках телескопа Hubble. Это является своего рода напоминанием того, насколько динамично космическое пространство даже в столь крупных масштабах.
И в заключение следует упомянуть, что снимки "Столпов сотворения" в максимально возможном разрешении можно посмотреть и скачать с официального сайта института Space Telescope Science Institute по этому адресу.