Астрономы не обнаружили ничего интересного в предполагаемом месте источника знаменитого "Wow!"-сигнала
Напомним нашим читателям, что 15 августа 1977 года радиотелескоп Big Ear, расположенный на полигоне университета Огайо, зарегистрировал весьма экзотический узкополосный радиосигнал, длившийся 72 секунды. Ученый-астроном Джерри Р. Эйман, который анализировал поступающие данные, отметил необычность этого сигнала и даже написал фразу "Wow!" рядом со столбцами цифр данных.
С того момента этот сигнал стал одной из "горячих" научных тем, благодаря чему данное событие приобрело широкую известность. Позже было выдвинуто множество теорий о природе происхождения сигнала, и недавно группа астрономов при помощи сразу двух телескопов провела исследования зоны, в которой, предположительно должен был находиться источник этого сигнала, и не обнаружила там ничего интересного.
Для организации наблюдений ученые использовали базу данных, собранных обсерваторией Gaia, в которой содержится информация более чем о 1 миллиарде звезд и их систем. Это позволило сузить рамки будущих поисков всего лишь до одного кандидата - системы звезды под названием 2MASS 19281982-2640123.
После этого на данную систему были нацелены два телескопа, Green Bank Telescope и Allen Telescope Array. Телескоп Green Bank наблюдал за звездой в течение двух получасовых периодов, телескоп Allen провел шесть пятиминутных периодов наблюдений, и некоторые наблюдения двух этих телескопов накладывались по времени друг на друга.
В полученных данных ученым не удалось найти ничего интересного, даже достаточно далекого от "Wow!"-сигнала по степени представляемого интереса. Тем не менее, проделанная ими работа по использованию массивов современных астрономических данных для определения местоположения "Wow!"-сигнала уже сама по себе является достижением. Ведь она может стать основой для изучения источников и других загадочных сигналов, которых на настоящее время было зарегистрировано уже достаточно большое количество.