Quaoar - еще один объект Солнечной системы, имеющий систему колец наподобие колец Сатурна
В Солнечной системе существует карликовая планета под названием Квавар ((50000) Quaoar), размер которой приблизительно в два раза меньше размера Плутона, и которая вращается вокруг Солнца, находясь несколько дальше орбиты Плутона и совершая один оборот за 288 земных лет. И не так давно ученые-астрономы обнаружили у этой карликовой планеты систему колец, при этом, радиус этих колец настолько велик, что это ставит под сомнение существующие теории, описывающие процессы формирования кольцевых систем вокруг небесных тел.
Данное открытие было сделано международной группой ученых при помощи инструмента HiPERCAM, чрезвычайно высокоскоростной и чувствительной камеры, разработанной учеными из университета Шеффилда, и установленной на одном из самых больших оптических телескопов - 10,4-метровом телескопе Gran Telescopio Canarias, расположенном на острове La Palma Канарского архипелага.
Кольца карликовой планеты Квавар малы и тонки для того, чтобы их можно было увидеть методом прямых наблюдений. Они были обнаружены, когда астрономы наблюдали случай затенения света фоновой звезды проходящей на переднем фоне планетой Квавар. Это событие, так называемый транзитный случай, длилось около минуты, но перед главным провалом яркости звезды и после него были два дополнительных провала, причиной которых является кольцевая система.
Системы колец не являются большой редкостью в Солнечной системе. Из нормальных планет ими обладают Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун, и две карликовые планеты - Харикло ((38628) Chariklo) и Хаумеа ((136108) Haumea). Всех их объединяет то, что их кольца находятся достаточно близко к самим планетам, что не дает материалу колец скапливаться в отдельных точках и формировать новые спутники планет.
То, чем выделяется система колец планеты Квавар, это то, что она находится на удалении от планеты, равном семи радиусам этой планеты, вдвое большем, чем теоретический максимальный предел. Этот предел, называемый пределом Роше, определяет максимальное относительное расстояние, по превышению которого системы колец разрушаются приливными силами и не могут существовать. Для сравнения, главные кольца Сатурна находятся на удалении трех радиусов планеты.
"Обнаружение новой системы колец в Солнечной системе стало для нас небольшой неожиданностью" - пишут исследователи, - "Но гораздо большей неожиданностью стало то, что обладателем этой системы является планета Квавар и то, что данный факт вынуждает нас пересмотреть некоторые из существующих теорий".