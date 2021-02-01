Проект MACA Carcopter - аналог гонок Формула 1 на водородных электрических летающих автомобилях
За все время существования традиционные автомобильные гонки породили несколько дополнительных направлений, таких, как Formula E и RoboRace, являющихся отражением уровня развития современных технологий. И теперь, руководство французского стартапа под названием MACA собирается добавить к перечисленному выше списку гонки на летающих автомобилях, для чего сейчас ведется разработка напоминающего насекомое гоночного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой. Этот аппарат, Carcopter, является пилотируемым, и он будет способен разгоняться до скоростей в 250 километров в час на электрической тяге, а в качестве топлива будет использоваться экологически чистый водород.
Работы, проводимые специалистами компании MACA, находятся сейчас еще на стадии проектирования. Но уже сейчас можно получить достаточно неплохое представление о том, каким будет гоночный летающий автомобиль. Его тонкий кузов, длиной 5 метров, имеет кабину для одного пилота. Шесть электродвигателей с пропеллерами, суммарной мощностью в 35 кВт, будут способны поднять этот легкий аппарат в воздух и разогнать его до скорости в 250 километров в час (153 мили в час).
В конструкции аппарата Carcopter использовано углеродное волокно и другие легковесные конструкционные материала, за счет чего его суммарный вес не превысит 600 килограмм. Благодаря оптимизированной аэродинамической форме, напоминающей форму гоночных автомобилей Формулы-1, Carcopter будет достаточно стабилен в полете, что предоставит пилоту очень большие шансы безопасно посадить его за финишной чертой, успешно преодолев все повороты и сложные участки воздушной гоночной трассы. Большую роль в обеспечении стабильности и высокой маневренности играет интеллектуальная система управления, которая будет постоянно оказывать незаметную помощь пилоту и сможет перехватить управление на себя в случае возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций.
Специалисты компании MACA решили отказаться от традиционной электрической схемы с емкими аккумуляторными батареями в пользу системы с водородными топливными элементами, которая позволит аппарату Carcopter иметь достаточно большую дальность полета, а пилот не будет вынужден думать об экономии энергии при разгонах и выполнении сложных маневров. Водородная система будет постоянно совершенствоваться в процессе гонок и, в конце концов, руководство MACA надеется получить законченную технологию, которую можно будет безопасно применять в области городских и междугородних воздушных пассажирских перевозок.
Компания MACA была основана Михаэлем Кроллаком (Michael Krollak), бывшим руководителем среднего звена из компании Airbus Helicopters, и Тьерри де Буасвилье (Thierry de Boisvilliers), летчиком-истребителем в прошлом. Члены этой команды уже работали вместе несколько лет, но компания MACA была организована в прошлом году для возможности официального участия в виртуальной выставке CES этого года. В планах руководства компании MACA является создание полностью действующего прототипа гоночного аэрокара Carcopter и его испытания к концу этого года с целью демонстрации на следующей выставке CES. А в течение 2022 года будет проведена программа расширенного тестирования, модернизации и сертификации аэрокара, и к концу года он сможет в первый раз выйти на воздушную гоночную трассу.
Конечно, специалистам компании MACA предстоит проделать большую работу, прежде чем необычно и интригующе выглядящий концепт их "детища" будет воплощен в реальности. И, в конце концов, нас может ожидать появление совершенно нового вида воздушных гонок, вызывающих у зрителей азарт, не меньший, чем вызывают гонки Формулы-1.