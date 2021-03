Spirit of Innovation - самолет компании Rolls-Royce, претендующий на рекорд самого быстрого электрического самолета в мире

Не так давно специалисты известной компании Rolls-Royce впервые выкатили на взлетно-посадочную полосу одно из своих детищ - полностью электрический самолет малого класса , получивший в свое время название Spirit of Innovation. Это событие ознаменовало начало первого этапа программы испытаний, которая производится пока только на земле, на полосе и рулежных дорожках аэродрома, если быть более точным. А в ходе этих первых испытаний выполняются проверки работы электрической двигательной системы самолета, созданной при использовании всех самых последних достижений в области электрической тяги и силовой электроники.Мир услышал впервые о самолете Spirit of Innovationв 2019 году, когда представители компании Rolls-Royce объявили о своих честолюбивых планах по установлению нового рекорда скорости для электрических самолетов. Напомним нашим читателям, что текущий рекорд, составляющий 338 километров в час (210 миль в час) был установлен в 2017 году электрическим самолетом Extra 330LE компании Siemens Электрический самолет Spirit of Innovation создается специалистами компании Rolls-Royce при участии специалистов из множества других компаний и организаций в рамках программы "Accelerating the Electrification of Flight", финансируемой правительством Великобритании. Самолет приводится в действие аккумуляторной батареей, составленной из 6 тысяч ячеек, который является аккумулятором с самым большим показателем энергетической площади, предназначенным для установки на летательный аппарат.Электрическая двигательная система, мощностью 400 кВт (500 лошадиных сил), согласно расчетам, сможет обеспечить скорость полета самолета порядка 482 километров в час (300 миль в час). И если это произойдет в ближайшем будущем, то это станет новым мировым рекордом. Более того, уверенность в том, что это неизбежно произойдет, вселяют результаты первых пробежек по взлетно-посадочной полосе, в ходе которых все расчетные характеристики двигательной системы были подтверждены на практике.И в заключении отметим, что руководство компании Rolls-Royce рассчитывает, что технологии, разработанные в ходе данного проекта, найдут практическое применение для реализации воздушных пассажирских перевозок на малые расстояния, которые сейчас принято именовать модным термином "летающие такси". А первый реальный полет самолета Spirit of Innovation, согласно планам, должен состояться уже в ближайшем времени, в течение одного из весенних месяцев этого года.