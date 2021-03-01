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Spirit of Innovation - самолет компании Rolls-Royce, претендующий на рекорд самого быстрого электрического самолета в мире

Самолет Spirit of Innovation


Не так давно специалисты известной компании Rolls-Royce впервые выкатили на взлетно-посадочную полосу одно из своих детищ - полностью электрический самолет малого класса, получивший в свое время название Spirit of Innovation. Это событие ознаменовало начало первого этапа программы испытаний, которая производится пока только на земле, на полосе и рулежных дорожках аэродрома, если быть более точным. А в ходе этих первых испытаний выполняются проверки работы электрической двигательной системы самолета, созданной при использовании всех самых последних достижений в области электрической тяги и силовой электроники.

Мир услышал впервые о самолете Spirit of Innovationв 2019 году, когда представители компании Rolls-Royce объявили о своих честолюбивых планах по установлению нового рекорда скорости для электрических самолетов. Напомним нашим читателям, что текущий рекорд, составляющий 338 километров в час (210 миль в час) был установлен в 2017 году электрическим самолетом Extra 330LE компании Siemens.

Электрический самолет Spirit of Innovation создается специалистами компании Rolls-Royce при участии специалистов из множества других компаний и организаций в рамках программы "Accelerating the Electrification of Flight", финансируемой правительством Великобритании. Самолет приводится в действие аккумуляторной батареей, составленной из 6 тысяч ячеек, который является аккумулятором с самым большим показателем энергетической площади, предназначенным для установки на летательный аппарат.

Двигательная система самолета


Электрическая двигательная система, мощностью 400 кВт (500 лошадиных сил), согласно расчетам, сможет обеспечить скорость полета самолета порядка 482 километров в час (300 миль в час). И если это произойдет в ближайшем будущем, то это станет новым мировым рекордом. Более того, уверенность в том, что это неизбежно произойдет, вселяют результаты первых пробежек по взлетно-посадочной полосе, в ходе которых все расчетные характеристики двигательной системы были подтверждены на практике.

И в заключении отметим, что руководство компании Rolls-Royce рассчитывает, что технологии, разработанные в ходе данного проекта, найдут практическое применение для реализации воздушных пассажирских перевозок на малые расстояния, которые сейчас принято именовать модным термином "летающие такси". А первый реальный полет самолета Spirit of Innovation, согласно планам, должен состояться уже в ближайшем времени, в течение одного из весенних месяцев этого года.


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