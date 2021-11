Электрический самолет "Spirit of Innovation" компании Rolls-Royce побил сразу несколько мировых рекордов

16 ноября 2021 года, во время проведения испытательных полетов, полностью электрический самолет "Spirit of Innovation" компании Rolls-Royce разогнался до скорости 555.9 километра в час на дистанции 3 километра, побив существующий рекорд на целых 213.04 километра в час. Во время последующих полетов этот электрический самолет смог разогнаться до скорости 532.1 километр в час на 15-километровой дистанции, побив предыдущий рекорд на 292.8 километра в час. Более того, самолет смог подняться на высоту 3000 метров за 202 секунды, улучшив время предыдущего рекорда на 60 секунд.Но самым венцом череды установленных рекордов стал рекорд максимальной скорости полета, который уже сейчас составляет 623 километра в час и который делает самолет "Spirit of Innovation" самым быстрым в мире полностью электрическим летательным аппаратом.Отметим, что рекордные полеты самолета "Spirit of Innovation" проводились на экспериментальном авиационном полигоне британского Министерства обороны Boscombe Down. А собранные во время этих полетов данные будут использованы в будущем при разработке электрических двигательных установок, предназначенных для электрических и гибридных самолетов местных авиалиний.Самолет "Spirit of Innovation" приводится в движение электрической силовой установкой, мощностью 400 кВт (более 500 лошадиных сил). А снабжает энергией эту установку система аккумуляторных батарей, демонстрирующая самый высокий показатель плотности хранения энергии среди подобных систем, созданных когда-либо для аэрокосмической отрасли.Партнерами компании Rolls-Royce в разработке и создании самолета "Spirit of Innovation" является компания Electroflight, специализирующаяся на технологиях хранения электрической энергии, и компания YASA, направлением деятельности которой является разработка и изготовление двигателей и трансмиссий для электрических транспортных средств.Собственно разработка самолета "Spirit of Innovation" проводилась в рамках британской программы ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight), проводимой институтом ATI (Aerospace Technology Institute) и несколькими другими британскими государственными предприятиями.