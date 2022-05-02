WAM-V - судно с "паучьими ножками", которое может адаптироваться к любым условиям

Компания Marine Advanced Robotics из Калифорнии добилась значительных успехов в создании серии судов WAM-V (Wave-Adaptive Modular Vessel), которые за счет особенностей их конструкции способны адаптироваться к любым метеорологическим условиям и к любому волнению. Суда WAM-V являются легкими катамаранами с надувными поплавками, которые крепятся к основе конструкцией, напоминающей паучьи ноги.Опоры, содержащие пружины, амортизаторы и подвижные сочленения, позволяют изменить высоту и ширину судна, стабилизировать продольный и поперечный крен, что дает ему возможность ходить в таких штормовых условиях, в которых не могут ходить традиционные суда подобного типоразмера. Более того, суда WAM-V являются весьма маневренными, они могут совершить разворот в 360 градусов на площади, сопоставимой с их размерами.Конструкция судов WAM-V, которые выпускаются в вариантах 2.4, 4.8, 6.7 и 30 метров, является модульной, специалисты достаточно легко могут менять двигательную установку (электрическую или с ДВС), полезный груз, систему управления и датчики.В сложенном состоянии в один стандартный контейнер умещается 4 судна среднего размера. Варианты больших размеров могут быть укомплектованы каютой для экипажа разной численности, а суда меньшего размера могут действовать автономно или при помощи дистанционного управления, но зато они могут ходить по водам глубиной всего 15 сантиметров.Отметим, что с 2014 года суда WAM-V являлись базовой платформой для конкурса Maritime RobotX, в рамках которого студенческие команды программировали системы управления судами для выполнения в автономном режиме различных задач типа визуальной навигации, участие в поисково-спасательных операциях, поддержки беспилотных летательных аппаратов, автоматической швартовки с другими судами в заданной точке и т.п.