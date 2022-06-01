Большое грузовое судно впервые пересекло океан под управлением искусственного интеллекта

1 мая этого года судно-танкер "Prism Courage", предназначенное для перевозки сжиженного природного газа, вышло из порта Фрипорт в Мексиканском заливе и через какое-то время прибыло к терминалу порта Порен, провинция Чангчеонг, Южная Корея. В этом не было бы ничего выдающегося, если бы не тот факт, что большую часть пути, длиной в 10 тысяч километров, судно прошло в автоматическом режиме под управлением искусственного интеллекта, системы HiNAS 2.0, разработанной компанией Avikus, являющейся одним из подразделений известной компании Hyundai. Система HiNAS 2.0 обеспечивает автоматическое управление и навигацию второго уровня, и этого оказалось достаточно для предотвращения опасного сближения с другими судами, движения при различных погодных условиях и уровне волнения.
Использование системы автоматического управления позволило немного сэкономить финансы за счет уменьшения численности экипажа. Более того, как показала практика, использование HiNAS 2.0 имеет некоторые выгоды с экологической точки зрения. Более точное планирование и выбор оптимального маршрута вылилось в 7-процентную экономию топлива судном "Prism Courage", что сократило выбросы углерода в атмосферу на 5 процентов.
К сожалению, данное достижение еще не является началом эры беспилотных судов
, не имеющих на борту ни одного члена команды. Достаточно значимую часть маршрута судно прошло под управлением людей, которые вступали в дело в районах интенсивного морского движения, при выходе и входе в порты, при причаливании к пристани терминала и т.п.
Компания Avikus планирует начать поставки коммерческого варианта системы HiNAS 2.0 к концу этого года. Новый вариант системы будет адаптивным, он сможет управлять судами разных размеров и предназначения от небольших прогулочных яхт до огромных морских контейнеровозов
. Использование технологий автономной навигации второго уровня позволит частично покрыть дефицит квалифицированных кадров, который наблюдается в области мореплавания в последнее время, повысить уровень безопасности движения и снизить ущерб, наносимый морскими судами окружающей среде.