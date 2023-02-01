Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат следующего поколения, имеющий кабину и место для человека-пилота
Экспериментальный гоночный летательный аппарат Airspeeder Mk3 налетал при помощи дистанционного управления 350 часов во время испытательных полетов и принял участие в двух демонстрационных гонках, полностью выполнив свое предназначение. И недавно компания Alauda Aeronautics продемонстрировала гоночный летательный аппарат следующего поколения Airspeeder Mk4, который будет способен разгоняться до 360 километров в час, а дальность его полета составит 300 километров. Но самым главным отличием от аппаратов предыдущего поколения является наличие кабины и места для человека-пилота.
Airspeeder Mk4 является глубоко модернизированным вариантом аппарата предыдущего поколения. Он имеет размеры 5.73 метра в длину, 3.62 метра в ширину и 1.44 метра в высоту, а его вес составляет около 950 килограмм.
Если аппарат Mk3 был на все 100 процентов электрическим и летал только за счет энергии из аккумуляторных батарей, у Mk4 имеется турбогенератор, мощностью 1000 кВт (1340 лошадиных сил), использующий водород в качестве топлива и вырабатывающий энергию для питания электродвигателей и подзарядки аккумуляторных батарей. В конструкции этого турбогенератора под названием "Thunderstrike" присутствует "уникальная камера сгорания, изготовленная с использованием технологий трехмерной печати и изначально разработанная для применения в ракетных двигателях. Уникальная конструкция этой камеры позволяет понизить температуру водородного пламени, что существенно снижает выбросы закиси азота".
Согласно имеющейся информации, Mk4 сможет разгоняться с нуля до максимальной скорости в 360 километров в час за 30 секунд. Такое длительное время определяется необходимостью плавного перехода из режима зависания в режим горизонтального полета. Четыре пропеллера, имеющие защитное ограждение, крепятся на карданной подвеске и управляются контроллером, внутри которого работают алгоритмы искусственного интеллекта, регулирующие угол наклона, мощность и скорость вращения лопастей.
"Интеллектуальное управление делает процесс управления Airspeeder Mk4 таким же относительно простым, как управление реактивным истребителем и гоночным автомобилем Формулы-1. При этом, Mk4 способен не только разгоняться до большой скорости на прямой, он способен маневрировать с высочайшей точностью, что очень важно во время проведения реальных гонок".
Как можно увидеть на представленных здесь снимках, конструкция Airspeeder Mk4 во многом подобна конструкции автомобилей Формулы-1. Обтекаемый фюзеляж из углеродного волокна имеет воздухозаборники, передние и задние крылья. По всему этому разбросаны камеры, датчики и коммуникационные устройства, позволяющие контролировать полет и работу каждого узла аппарата.
Первый реальный прототип аппарата Airspeeder Mk4 будет демонстрироваться на фестивале Southstart innovation festival в Южной Австралии, который начнется 9 марта этого года. Согласно имеющейся информации, летные испытания идут полным ходом уже прямо сейчас, а первые гонки с участием новых аппаратов пройдут в течение 2024 года.