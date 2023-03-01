Концепт "Panoramic Vision" от компании BMW - дисплей во всю ширину лобового стекла автомобиля
Практически все время с момента выпуска первого автомобиля компании-автопроизводители размещали элементы приборной панели ниже уровня лобового стекла. И для того, чтобы бросить взгляд на показания спидометра или датчика уровня топлива водителю приходилось, хоть и кратковременно, но отрывать взгляд от дороги. Компания BMW собирается решить эту проблему путем внедрения нового концепта под названием "Panoramic Vision", который подразумевает установку дисплея по всей ширине нижней части лобового стекла автомобиля. Такое расположение дисплея позволит водителю и пассажиру получать всю необходимую им информацию, не отрывая взгляда от дороги.
Водитель имеет возможность выбрать ту информацию для отображения на дисплее Panoramic Vision, которая ему необходима в данный момент, это может быть текущая скорость, время, название играющей песни и т.п. Для улучшения качества восприятия информации в различных условиях освещенности, она предоставляется светлыми тонами на темном фоне, яркость которых динамически регулируется.
Первые намеки на концепт "Panoramic Vision" были продемонстрированы компанией BMW в рамках выставки CES 2023 на автомобиле iVision Dee. Только в том случае информация в цифровой форме проецировалась на всю поверхность лобового стекла, что не исключало создания визуальных помех водителю. И именно поэтому дисплей Panoramic Vision занимает только нижнюю часть лобового стекла, оставляя все остальное пространство открытым.
Согласно имеющейся информации, дисплей Panoramic Vision будет использоваться с 2025 года в электрических автомобилях BMW относящихся к новому классу (NEUE KLASSE). Так же в автомобилях этого класса будет использоваться целый ряд новшеств и инновационных технологий, включая BMW iDrive. Очевидно, что нам еще придется подождать до сентября этого года, когда в рамках выставки IAA Mobility 2023 в Мюнхене представители компании BMW обнародуют большее количество своих планов, информации и технических подробностей.