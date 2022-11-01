Машины-монстры: Apollo 2 - подводный "пылесос", который высасывает ценные металлы с поверхности морского дна

Во многих местах дно моря буквально усеяно полиметаллическими самородками, имеющими размеры около 10 - 15 сантиметров, в которых содержится медь, кобальт, никель, марганец и другие металлы, используемые в электронике, возобновляемой энергетике и т.п. Все эти самородки просто лежат на дне, но их добыча традиционным способом оказывает разрушительное влияние на морскую окружающую среду, поднимая облаков из осадков, которые нарушают устоявшиеся пищевые цепочки.Для решения проблемы добычи ценных металлов с морского дна в свое время был организован проект под названием Blue Harvesting, который реализуется силами девяти различных учреждений из пяти стран. И в результате двух лет работы этого проекта на свет появился Apollo 2 - первый прототип подводного "пылесоса", который может собирать самородки, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду.Эта машина в действительности работает, подобно пылесосу. Она приводится в действие электричеством и гидравликой, а для добычи самородков она использует просто морскую воду. Конечно, при ее работе также поднимаются облака ила и других частиц, но основная их часть попадает в специальный коллектор, а не поднимается в воду позади работающей машины.Недавно установка Apollo 2 была задействована в испытаниях, которые проводились в течение трех недель в районе, удаленном на 15-20 километров к югу от Малаги, Испания. На дно, на глубине 300 метров, полосами, длиной по 50 метров, были разбросаны "искусственные самородки". Эффективность работы Apollo 2 оценивалась по количеству собранных самородков, а за работой установки наблюдали автономные подводные роботы, оснащенные камерами, сонарами и другими датчиками."Apollo 2 подтвердил свою высокую эффективность при сборе самородков, не нанося, при этом, большого ущерба окружающей среде" - рассказывает Руди Хелмонс (Rudy Helmons), координатор проекта Blue Harvesting, - "Поднявшиеся при сборе облака были меньшего размера и содержали даже меньшую концентрацию частиц, чем мы ожидали".Следующие испытания системы Apollo 2 будут проводиться в глубоководной части на северо-востоке Атлантического океана, и система уже будет собирать реальные полиметаллические самородки.