 | Вчера, 06:03 | Электроника и полупроводники

Созданы логические элементы на основе нейристоров, изготовленных из двумерных материалов

Нейристор


Отдельные нейроны человеческого мозга с высокой скоростью и эффективностью могут выполнять так называемые логические операции. Вычислительные системы, которые подражают работе биологических нейронов, так называемые нейроморфные системы могут выполнять подобные операции при помощи нескольких электронных узлов, соединенных в схему логического элемента. Не так давно исследователи из Фуданьского университета и китайской Академии наук закончили разработку электронных аналогов нейронов - нейристоры, элементы структуры которых изготовлены из двумерных плоских материалов. И такие нейристоры уже сейчас способны выполнять логические операции OR, AND, XNOR и XOR без потребности в дополнительных устройствах.

"Наши нейристоры построены по схеме с двойным управляющим электродом, затвором, а в качестве канала используется двумерный материал" - пишут исследователи, - "Используя полупроводники n-, p-типа и их комбинацию, мы можем реализовать выполнение нейристором любой логической операции. Поэтому один нейристор уже можно рассматривать как отдельный логический элемент".

Для проверки работоспособности ученые изготовили нейристоры двух типов - из диселенида вольфрама (WSe2) и дисульфида молибдена (MoS2), а структура этих нейристоров была предназначена для выполнения операций суммировании и проверки четности. При этом, ученые получили 78-процентную экономию площади кристалла по сравнению с площадью, занимаемую традиционным логическим элементом, выполняющим такую же функцию.

Выполнение логических операций


После этого ученые создали искусственную нейронную сеть на базе трехмерной структуры их элементов XNOR. Эта сеть показала производительность на уровне 622.35 тера-операций в секунду за ватт и потребление энергии 7.31 мВт на один элемент.

Такие показатели говорят о том, что такие нейристоры и логические элементы могут стать основой нейроморфных процессоров следующего поколения, которые будут иметь весьма скромные габариты при очень высоком быстродействии и эффективности. А в самом ближайшем времени китайские ученые планируют включить в состав нейристора элемент памяти, состояние которого будет переключать полярность нейристора, что позволит программировать устройство для выполнения различных логических операций.


Ключевые слова:
Нейристор, Двумерный, Материал, Логический, Элемент, Нейроморфный, Процессор

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